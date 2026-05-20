Την ένταξή του στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Οίνων Προέλευσης (EFOW-European Federation of Origin Wines), ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού αμπελοοινικού τομέα στον ευρωπαϊκό διάλογο.

Όπως σημείωσε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Στέλιος Μπουτάρης, η εν λόγω εξέλιξη «αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό αμπελοοινικό τομέα. Η Ελλάδα, με τη μακραίωνη οινική της παράδοση, τις γηγενείς ποικιλίες και τον πλούτο των ζωνών Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, έχει ουσιαστική συμβολή να προσφέρει στον ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον του κρασιού».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου, σε συνεργασία με το μέλος της, την Ένωση Οινοποιών Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΑΒΕ), έχει ενεργοποιήσει Παρατηρητήριο για την προστασία, σε διεθνές επίπεδο, οινικών γεωγραφικών ενδείξεων κρίσιμου εθνικού χαρακτήρα, όπως οι ΠΓΕ «Μακεδονία» και «Θράκη» και εργάζεται στενά με τα υπουργεία Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ένταξη στην EFOW εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια ανάδειξης και προστασίας των ελληνικών γεωγραφικών ενδείξεων.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Συνδέσμου, Θεόδωρος Γεωργόπουλος, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή του ΣΕΟ στον κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό για τις γεωγραφικές ενδείξεις οίνου, θα πρέπει να σηματοδοτήσει την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για τη θέσπιση καθεστώτος αναγνώρισης ομάδων παραγωγών για τις οινικές ΠΟΠ και ΠΓΕ, σημειώνοντας ότι «το κρασί είναι το μόνο από τα αγροτικά προϊόντα της χώρας που εξακολουθεί να περιμένει τη θέσπιση τέτοιου πλαισίου, το οποίο προβλέπεται μεν από την ΕΕ και αποτελεί αίτημα του κλάδου από ιδρύσεως του Συνδέσμου, το 1949».

Τονίζεται ότι η EFOW εκπροσωπεί τους παραγωγούς οίνων Γεωγραφικής Ένδειξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν την προστασία, την προώθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη του αμπελοοινικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.