Leaderstay και Jet2 ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσα από μια νέα στρατηγική συνεργασία που στοχεύει στην ενίσχυση του τουρισμού πολυτελείας στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών.

Η συνεργασία ανοίγει τον δρόμο για τη διεθνή επέκταση της Leaderstay, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στη βρετανική αγορά, μία από τις σημαντικότερες πηγές εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η ζήτηση για luxury villas και premium κατοικίες, καθώς οι Βρετανοί ταξιδιώτες επιλέγουν όλο και περισσότερο εμπειρίες διαμονής υψηλού επιπέδου.

Η Leaderstay διαθέτει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο με πάνω από 300 τουριστικά ακίνητα σε κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης και προβολής. Από την πλευρά της, η Jet2, ένας από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς οργανισμούς της Μεγάλης Βρετανίας, λειτουργεί 13 επιχειρησιακές βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, καλύπτοντας γεωγραφικά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι γεωγραφικοί προορισμοί που ωφελούνται

Μέσα από αυτό το deal, η Leaderstay θα προβάλει ακίνητα σε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Λευκάδα.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο διευθύνων σύμβουλος της Leaderstay, Γιώργος Τσικανδυλάκης, υπογράμμισε ότι η συνεργασία αυτή ενισχύει τη θέση της εταιρείας στις διεθνείς αγορές και δημιουργεί νέα, ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για το δίκτυο των συνεργατών της.