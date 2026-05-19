Η Φενέρμπαχτσε γνωστοποίησε επίσημα πως θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος της EuroLeague, επιβεβαιώνοντας την ανανέωση της συμφωνίας της με τη διοργάνωση και ξεκαθαρίζοντας τη θέση της υπέρ ενός ενιαίου πλάνου ανάπτυξης για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα υπογράμμισε ότι παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θεωρώντας πως η πρόοδος και η αναβάθμιση του αθλήματος μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από συνεργασία και κοινή στρατηγική.

Παράλληλα, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης σημείωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από πιθανές νέες πρωτοβουλίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπως το NBA Europe, εκτιμώντας ότι κάθε επένδυση ή ενδιαφέρον για το άθλημα μπορεί να συμβάλει θετικά στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

“Έχουμε αξιολογήσει με εποικοδομητικό τρόπο τα διάφορα projects και τις οργανωτικές πρωτοβουλίες που έχουν προκύψει πρόσφατα σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ως Φενέρμπαχτσε, η προσέγγισή μας δεν υπήρξε ποτέ διχαστική· αντιθέτως, υπήρξε πάντα ενωτική, με στόχο να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω συλλογικής προσπάθειας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διατηρήσαμε την ακλόνητη πεποίθησή μας στη σημασία της δημιουργίας διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το μέλλον του αθλήματος και υποστηρίξαμε σταθερά αυτή τη θέση.

Παρακολουθούμε επίσης στενά το όραμα του NBA Europe για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη δική του οπτική σχετικά με την παγκόσμια ανάπτυξη του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι αυτό το ενδιαφέρον, μαζί με άλλες επενδυτικές πρωτοβουλίες, είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η βασική πεποίθηση της Φενέρμπαχτσε είναι ότι το πραγματικό δυναμικό του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα επιτευχθεί μόνο αν ο ανταγωνισμός περιορίζεται αποκλειστικά στο παρκέ, ενώ εκτός αυτού όλοι οι εμπλεκόμενοι ενωθούν κάτω από ένα κοινό όραμα.

Ως εκ τούτου, είμαστε βέβαιοι ότι πιθανές μελλοντικές συνεργασίες και ευκαιρίες αμοιβαίας ανάπτυξης μεταξύ της EuroLeague και του NBA Europe θα συμβάλουν σημαντικά στο άθλημα στην Ευρώπη.

Όπως από την πρώτη μέρα, ο σύλλογός μας θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε εποικοδομητικό διάλογο που στοχεύει στην ανάπτυξη, την ενότητα και την πρόοδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σε αυτό το σημείο, η Fenerbahçe Beko αποφάσισε να ανανεώσει τη συμφωνία αδειοδότησής της με τη EuroLeague, η οποία επρόκειτο να λήξει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Στόχος μας υπερβαίνει την απλή αγωνιστική επιτυχία· επιδιώκουμε να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική ενδυνάμωση και την ενίσχυση του παγκόσμιου brand του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Όπως έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε ευθύνη για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, να διατηρούμε μια εποικοδομητική στάση και να εργαζόμαστε συνεχώς για το μέλλον του αθλήματος”.