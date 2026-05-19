Ο Νίκος Καραθάνος, με το σενάριο της κινηματογραφικής ταινίας «Τζένη Τζένη» των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά ανά χείρας, επιχείρησε με τους συνεργάτες του να φτιάξει το δικό του θεατρικό έργο, εμπνευσμένο απ’ την πρωτότυπη πλοκή. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 100 χρόνων απ’ τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.

Λουσμένη στο φως και «βουτηγμένη» στη θάλασσα, η κινηματογραφική ταινία σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου (παραγωγής 1966) μας μεταφέρει στα καλοκαίρια μιας άλλης εποχής. Και μαζί σχολιάζει με τρόπο χαριτωμένο αλλά και καίριο τη διαχρονική, όπως αποδεικνύεται, ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Στους βασικούς ρόλους συναντάμε την Τζένη Καρέζη, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Ακολουθώντας τον αντίθετο απ’ τον συνήθη δρόμο (το θεατρικό έργο να γίνεται σενάριο), ο εμπνευστής και σκηνοθέτης της παράστασης επέλεξε να «απλώσει» στη σκηνή την ιστορία των δύο οικογενειών που τους έφερε κοντά, αρχικά, το συμφέρον (και τα χρέη) και μετά ο έρωτας – που τελικά κερδίζει! Αλλά δεν κάνει μόνο αυτό: Με τη σκηνοθεσία του ο Νίκος Καραθάνος βυθίζεται στον κόσμο των παλιών ελληνικών ταινιών, τιμά ορισμένους απ’ τους σπουδαίους ηθοποιούς που την υπηρέτησαν – με πρώτο τον μοναδικό Διονύση Παπαγιαννόπουλο (οι σκηνές που μια μάσκα τον «εμφανίζει» επί σκηνής ηλεκτρίζουν) – και, με τον τρόπο του, αποχαιρετά έναν κόσμο που χάθηκε…

Με όχημα την ταινία, η θεατρική παράσταση με τον υπότιτλο «Ενα ηλιόλουστο ρέκβιεμ» δεν ξεχνά την αφετηρία της: Χρησιμοποιεί το λογότυπο της Φίνος Φιλμ, πολλές τηλεοπτικές οθόνες (που προβάλλουν στιγμιότυπα) και αφίσες με τους πρωταγωνιστές. Από εκεί και πέρα τραβά τον δικό της δρόμο. Το φως και η γαλήνη του νησιού δίνουν τη θέση τους σε ένα παιχνίδι σκιών, μια ατμόσφαιρα πιο σκοτεινή αλλά και πιο έντονη και ηχηρή, με τη ζωντανή μουσική να «συνομιλεί» με το έργο. Η πλοκή ακολουθεί τη ροή του σεναρίου, το κείμενο σε διασκευή του Γιάννη Αποσκίτη «κλείνει το μάτι» στο σήμερα, οι κλασικές ατάκες είναι παρούσες, το συναίσθημα και οι μνήμες πηγαινοέρχονται. Η ταινία είναι εκεί και συγχρόνως δεν είναι. Μια εναλλακτική κομεντί.

Οι ηθοποιοί

Οι τρεις οικογένειες της ιστορίας παραμένουν βασικοί μοχλοί της εξέλιξης. Και ζωντανεύουν μέσα από μια διανομή που επιβεβαιώνει την αντοχή των χαρακτήρων που γέννησε το δίδυμο Πρετεντέρη – Γιαλαμά, χωρίς να μιμούνται τους πρώτους διδάσκοντες – ευτυχώς.

Ο Νίκος Καραθάνος είναι ο συγκινητικός πατέρας Κοσμάς Σκούταρης. Η Γαλήνη Χατζηπασχάλη εστιάζει περισσότερο στο δυναμικό στοιχείο της Τζένης (Σκούταρη). Οσο για τη θεία Ματίνα (Σκούταρη) κυριαρχεί σκηνικά μέσα από την ευφάνταστη και απολαυστική ερμηνεία του Αγγελου Παπαδημητρίου.

Ο Χρήστος Λούλης υποδύεται με χάρη και άνεση τον λίγο αφελή Νίκο Μαντά. Το ζευγάρι των θείων του, Ντιάνας και Μίλτου Κασανδρή, που ερμηνεύουν η Χάρις Αλεξίου και ο Κώστας Μπερικόπουλος, ενσωματώνουν το ύφος και το στυλ των ισχυρών της ιστορίας.

Η εξ Αμερικής «σύζυγος» Υβόννη Καρίπη βρίσκει ιδανικά το ταίρι της στη Ζέτα Μακρυπούλια και η Ιωάννα Μαυρέα – η μητέρα της, Κλαίρη Καρίπη, συμπληρώνει με το ταμπεραμέντο της το δίδυμο των «Αμερικάνων».

Τέλος, οι Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και Θάνος Μαγκλάρας, σε πολλαπλούς ρόλους, ζωντανεύουν το νησί στη σκηνή.