Μία σημαντική επιστημονική εξέλιξη που ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα στον τομέα της επανεμφάνισης ειδών ανακοίνωσε η εταιρεία Colossal Biosciences. Οι επιστήμονές της κατάφεραν να εκκολάψουν κοτόπουλα από ένα πλήρως τεχνητό αυγό χωρίς κέλυφος, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εφαρμογές στη βιοτεχνολογία και τη διατήρηση ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για το πρώτο σύστημα επώασης χωρίς φυσικό τσόφλι που μιμείται τη λειτουργία ενός κανονικού αυγού «όσο το δυνατόν πιο πιστά». Η καινοτομία αυτή δημιουργεί νέες προοπτικές για την επαναφορά εξαφανισμένων ειδών, όπως το γιγάντιο μόα της Νότιας Νήσου.

Η επιστημονική ομάδα τοποθέτησε έμβρυα πτηνών σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης μέσα σε ένα τεχνητό κέλυφος και τα επώασε για 18 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους. Τα κοτόπουλα εκκολάφθηκαν φυσιολογικά και, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι υγιή και χωρίς προβλήματα.

Η Colossal Biosciences υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί κρίσιμο ορόσημο για τα σχέδιά της να επαναφέρει το γιγάντιο μόα, ένα πτηνό που έφθανε τα 3,6 μέτρα ύψος και ζύγιζε περίπου 230 κιλά. Το τεχνητό αυγό χαρακτηρίζεται ως ένα σημαντικό «ενδιάμεσο βήμα» προς τη δημιουργία τεχνητής μήτρας στο μέλλον.

«Αυτή η συσκευή αλλάζει τα πάντα. Δείχνουμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε ολόκληρο το πτηνό μέσα σε έναν επωαστήρα, εκτός φυσικού κελύφους. Πρόκειται για μία ανατρεπτική εξέλιξη. Η ζωή βρίσκει πάντα τρόπο», ανέφερε η εταιρεία.

Η τεχνολογία πίσω από το τεχνητό αυγό

Το τεχνητό αυγό διαθέτει εξωτερικό περίβλημα κατασκευασμένο με τρισδιάστατη εκτύπωση, σχεδιασμένο ως πλέγμα για σταθερότητα και προστασία. Στο εσωτερικό του υπάρχει μεμβράνη σιλικόνης που επιτρέπει τη φυσική διάχυση οξυγόνου, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Οι προηγούμενες προσπάθειες δημιουργίας τεχνητών αυγών απαιτούσαν μεγάλες ποσότητες καθαρού οξυγόνου, προκαλώντας βλάβες στο DNA. Η νέα διαπερατή μεμβράνη επιτρέπει πλέον τη φυσική μεταφορά οξυγόνου, μιμούμενη τη διαδικασία των πραγματικών αυγών μέσω μικροσκοπικών πόρων στο τσόφλι.

«Πώς μπορούμε να αναπαράγουμε τη φύση αλλά και να τη βελτιώσουμε;» αναρωτήθηκε η εταιρεία, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που λύνεται το βασικό μηχανικό πρόβλημα των τεχνητών αυγών.

Η συσκευή διαθέτει επίσης ένα ειδικό «παράθυρο» για την παρακολούθηση της εμβρυϊκής ανάπτυξης σε πραγματικό χρόνο. Είναι συμβατή με τους περισσότερους επωαστήρες της αγοράς και μπορεί να προσαρμοστεί σε αυγά διαφορετικών μεγεθών.

Από την κότα στο μόα – και πέρα από αυτό

Για την έναρξη της διαδικασίας, οι επιστήμονες συνέλεξαν αυγά κότας και μετέφεραν προσεκτικά τα έμβρυα στο τεχνητό αυγό. Μετά από 18 ημέρες, τα κοτόπουλα εκκολάφθηκαν επιτυχώς και μεταφέρθηκαν σταδιακά σε φάρμα.

Η Colossal Biosciences εκτιμά ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στη διάσωση απειλούμενων ειδών, σε μια εποχή όπου περισσότερο από το ήμισυ των πτηνών παρουσιάζει μείωση πληθυσμού. «Φανταστείτε ένα μέλλον με εκατοντάδες αυγά εργαστηριακής ανάπτυξης απειλούμενων ειδών», σημείωσε η εταιρεία.

Το σχέδιο επαναφοράς του γιγάντιου μόα αντιμετώπισε μεγάλες προκλήσεις, καθώς τα αυγά του είχαν όγκο 80 φορές μεγαλύτερο από εκείνον μιας κότας. Κανένα σύγχρονο πτηνό δεν είναι αρκετά μεγάλο για να λειτουργήσει ως ξενιστής, καθιστώντας την ανάπτυξη τεχνητού αυγού ανάλογου μεγέθους απαραίτητη.

Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει γονίδια που εξήχθησαν από οστά μόα για τη γενετική τροποποίηση σύγχρονων πτηνών, ώστε να αποκτήσουν χαρακτηριστικά του εξαφανισμένου είδους, που χάθηκε από τη Νέα Ζηλανδία πριν από περίπου 500 με 600 χρόνια.

Παρά τη σημασία της ανακοίνωσης, ορισμένοι επιστήμονες σημείωσαν ότι δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη επιστημονική μελέτη που να επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα. Άλλοι, ωστόσο, χαρακτήρισαν την εξέλιξη ως «εντυπωσιακό επίτευγμα βιομηχανικής βιοτεχνολογίας».