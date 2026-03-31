Καταγγελία για παράνομη εκτροφή και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης παραγωγικών ζώων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, με αποτέλεσμα ο Εισαγγελέας προστασίας ζώων να εκδώσει προφορική εντολή προκειμένου να αναλάβει το ζήτημα ο δήμος Αθηναίων και το τμήμα Αστικής Πανίδας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με ανακοίνωση του δήμου το εν λόγω τμήμα ανέλαβε την απομάκρυνση των ζώων από τον 16ο όροφο του κτηρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 στους Αμπελόκηπους. Πρόκειται για 31 κοτόπουλα και 10 πτηνά διαφόρων ειδών καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια.

Τα πουλερικά έχουν ήδη περισυλλεγεί και μεταφερθεί στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα θα μεταφερθούν εντός της ημέρας, σε ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου. Διευκρινίζεται πως όλα τα ζώα θα ελεγχθούν για τυχόν ασθένειες.