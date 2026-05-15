Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται να κερδίζει έδαφος στο ΝΒΑ, με το ESPN να μεταφέρει πως όλο και περισσότερα στελέχη της λίγκας εκτιμούν ότι το franchise πλησιάζει σε μια μεγάλη απόφαση για το μέλλον του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, παράγοντες ομάδων που βρέθηκαν στο Draft Combine στο Σικάγο περιγράφουν τους Μπακς ως έναν οργανισμό που δείχνει έτοιμος να προχωρήσει σε αλλαγή σελίδας, μετά από συνεχόμενες αποτυχημένες πορείες στα playoffs και παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Όπως σημειώνεται, υπάρχει η αίσθηση ότι η διοίκηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ενός «καθαρού διαζυγίου», με στόχο είτε την έναρξη rebuilding μέσω ανταλλαγής είτε την προσπάθεια επαναδόμησης του ρόστερ γύρω από τον Αντετοκούνμπο κάτι που, ωστόσο, δεν έχει αποδώσει τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, παράγοντες της λίγκας εκτιμούν πως το κρίσιμο διάστημα για εξελίξεις μπορεί να είναι το διήμερο 23-24 Ιουνίου, γύρω από το Draft, ενώ δεν αποκλείουν να υπάρξει ξεκαθάρισμα αρκετά νωρίτερα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη μία σεζόν, με player option για το 2027/28, ωστόσο το μέλλον του στο Μιλγουόκι παραμένει ανοιχτό και αντικείμενο έντονης φημολογίας στο ΝΒΑ.