Ο Απόστολος Σίσκος συνέχισε την κυριαρχία του στα 200μ πεταλούδα, κατακτώντας για τρίτη διαδοχική χρονιά την κορυφή στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Open με χρόνο 1:56.27.

Παράλληλα, ο Έλληνας κολυμβητής επιβεβαίωσε τα όρια συμμετοχής τόσο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2026 στο Μόναχο όσο και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027 στη Βουδαπέστη, δείχνοντας πως παραμένει σε σταθερά υψηλό επίπεδο.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του μετά την κούρσα ήταν εκείνες που ξεχώρισαν περισσότερο. Ο Σίσκος, επηρεασμένος από τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών και τον άδικο χαμό δύο 17χρονων παιδιών που έβαλαν τέλος στη ζωή τους, θέλησε να περάσει ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Εγώ θέλω να πω με αφορμή την αυλαία που ανοίγει για τις πανελλαδικές εξετάσεις και τα παιδιά τα οποία δίνουν μάχη από την αρχή της χρονιάς να κάνουν υπομονή και επιμονή.

Να θυμούνται ότι δεν πρέπει να τα παρατάνε, ότι είμαστε εδώ και πρέπει να μιλάνε. Να ζητάνε βοήθεια. Κανείς δεν είναι “ρομπότ”, όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια.

Η ζωή είναι μικρή και πρέπει να τη ζήσουμε παρά τα άγχη και τις δυσκολίες».