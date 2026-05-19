Το υπό διαμόρφωση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠΤ) βρέθηκε στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με την Ομοσπονδία να εκφράζει έντονο προβληματισμό για κρίσιμες πτυχές της προτεινόμενης νομοθέτησης.

Όπως επισημαίνεται, η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου και λειτουργικού χωροταξικού πλαισίου αποτελεί πάγιο αίτημα του ξενοδοχειακού κλάδου, καθώς μπορεί να εξασφαλίσει σταθερότητα κανόνων, ασφάλεια δικαίου και ένα αξιόπιστο επενδυτικό περιβάλλον για τον ελληνικό τουρισμό.

Ωστόσο, η ΠΟΞ τονίζει ότι το ΕΧΠΤ δεν πρέπει να λειτουργήσει ως εργαλείο επιβολής οριζόντιων περιορισμών και απαγορεύσεων, αλλά ως ένα στρατηγικό πλαίσιο κατευθύνσεων που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ζητήματα όπως οι περιορισμοί στις τουριστικές κλίνες οφείλουν να ρυθμίζονται μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και όχι μέσα από ένα ενιαίο εθνικό πλαίσιο που αγνοεί τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην έννοια της φέρουσας ικανότητας, την οποία η ΠΟΞ χαρακτηρίζει δυναμικό εργαλείο διαχείρισης που μεταβάλλεται ανάλογα με τις υποδομές, τις επενδύσεις και τα δεδομένα κάθε περιοχής. Όπως σημειώνει, η αξιοποίησή της ως μηχανισμού γενικευμένων περιορισμών ενδέχεται να οδηγήσει σε στρεβλώσεις και να υπονομεύσει την αναπτυξιακή προοπτική του ελληνικού τουρισμού.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία εκφράζει ανησυχία για την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, υποστηρίζοντας ότι επιβαρύνουν τις τοπικές υποδομές και δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των νόμιμα λειτουργούντων τουριστικών επιχειρήσεων. Η ΠΟΞ ανακοίνωσε ότι, παρά τα στενά χρονικά περιθώρια, θα καταθέσει άμεσα ολοκληρωμένες προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, με στόχο ένα χωροταξικό πλαίσιο που θα υπηρετεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και το μέλλον της ελληνικής φιλοξενίας.