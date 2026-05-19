Αύξηση της επιβατικής κίνησης και του κύκλου εργασιών της κατέγραψε η AEGEAN στο πρώτο τρίμηνο του 2026, παρά τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος καυσίμων και τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, που επηρέασαν αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα της περιόδου.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε κύκλο εργασιών ύψους 320,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι επιβάτες ανήλθαν σε 3,23 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 4%.

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 46,6 εκατ. ευρώ από 43,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας βελτίωση 6%, στο παραδοσιακά πιο αδύναμο εποχικά τρίμηνο για τον αεροπορικό κλάδο. Ωστόσο, οι ζημίες μετά από φόρους αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας τα 21,7 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επιδείνωση του καθαρού αποτελέσματος οφείλεται κυρίως στις αρνητικές συναλλαγματικές αποτιμήσεις ύψους 8,1 εκατ. ευρώ, όταν το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαν καταγραφεί συναλλαγματικά κέρδη 8,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Μάρτιος επηρεάστηκε από την αναστολή πτήσεων σε αγορές της Μέσης Ανατολής και τη σημαντική άνοδο των τιμών καυσίμων, αν και οι θετικές επιδόσεις των δύο πρώτων μηνών του έτους αντιστάθμισαν μέρος των πιέσεων.

Η πληρότητα στις τακτικές πτήσεις διαμορφώθηκε στο 80,8%, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις αυξήθηκαν κατά 4%, στις 4 εκατ. Η εταιρεία μετέφερε συνολικά 3,23 εκατ. επιβάτες, με τους χιλιομετρικούς επιβάτες (RPKs) να αυξάνονται επίσης κατά 4%.

Σε επίπεδο στόλου, η AEGEAN παρέλαβε δύο νέα αεροσκάφη τύπου A321neo μέσα στο πρώτο τρίμηνο, ενώ συνολικά επτά νέα αεροσκάφη του ίδιου τύπου αναμένεται να ενταχθούν στον στόλο εντός των πρώτων εννέα μηνών του 2026.

Η ρευστότητα του ομίλου παρέμεινε ισχυρή, με τα ταμειακά διαθέσιμα και τις λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις να ανέρχονται σε 891,6 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026, παρά την αποπληρωμή ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 624,3 εκατ. ευρώ από 680,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA βελτιώθηκε σε 1,5x από 1,6x.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Γερογιάννης, σημείωσε ότι η σύρραξη στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τον αεροπορικό κλάδο μέσα στο 2026, κυρίως λόγω της εκτίναξης των τιμών καυσίμων. Όπως ανέφερε, η εταιρεία διατηρεί ευελιξία στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της, επιδιώκοντας να περιορίσει τις επιπτώσεις στο λειτουργικό αποτέλεσμα, ενώ η ζήτηση για την καλοκαιρινή περίοδο εμφανίζεται μέχρι στιγμής ανθεκτική, παρά την ενεργειακή κρίση και την αβεβαιότητα στις αγορές.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η AEGEAN παραμένει αισιόδοξη για τις προοπτικές της, στηριζόμενη στις επενδύσεις σε νέο στόλο, στην ισχυρή κεφαλαιακή βάση και στην προσαρμοστικότητα του οργανισμού.