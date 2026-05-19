Ανακάλυψη που αναμένεται να ανατρέψει τα δεδομένα στην ιστορία της αγγλικής λογοτεχνίας πραγματοποίησε ομάδα Ιρλανδών ερευνητών, εντοπίζοντας αυτό που θεωρούν το παλαιότερο σωζόμενο αγγλικό ποίημα.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια λεπτομερούς έρευνας σε μεσαιωνικό χειρόγραφο που φυλάσσεται σε ρωμαϊκή βιβλιοθήκη. Εξετάζοντας προσεκτικά τις ψηφιοποιημένες σελίδες, οι ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου – Trinity College εντόπισαν το πολύτιμο εύρημα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

«Μείναμε εξαιρετικά έκπληκτοι. Μείναμε άφωνοι. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στα μάτια μας όταν το είδαμε για πρώτη φορά», δήλωσε στο πρακτορείο AP η Ελιζαμπέτα Μανιάντι, επισκέπτρια ερευνήτρια στη Σχολή Αγγλικής Φιλολογίας του Trinity College του Δουβλίνου. Όπως πρόσθεσε, η τοποθέτηση του ποιήματος μέσα στο κύριο σώμα του λατινικού κειμένου ήταν «εξαιρετική».

Το ποίημα «Caedmon’s Hymn» (Ο Ύμνος του Καίδμωνα), γραμμένο στην αρχαία αγγλική γλώσσα από έναν αγρότη της Νορθουμβρίας τον 7ο αιώνα, περιλαμβάνεται σε ορισμένα αντίγραφα της «Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Αγγλικού Έθνους». Το έργο αυτό, που συνέγραψε στα λατινικά ο Σεβάσμιος Βέδας, μοναχός και Άγιος, θεωρείται ένα από τα πιο διαδεδομένα κείμενα του Μεσαίωνα, με σχεδόν 200 γνωστά χειρόγραφα, όπως επισημαίνει ο Μαρκ Φόλκνερ, αναπληρωτής καθηγητής Μεσαιωνικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου.

Ο καθηγητής Φόλκνερ χαρακτηρίζει το ποίημα του Καίδμωνα ως τη γένεση της αγγλικής λογοτεχνίας. Το χειρόγραφο που εντόπισαν οι ερευνητές χρονολογείται από τον 9ο αιώνα, γεγονός που το καθιστά ένα από τα αρχαιότερα. Δύο παλαιότερα αντίγραφα περιέχουν επίσης το ποίημα στα αρχαία αγγλικά, ωστόσο πρόκειται για δευτερεύουσες προσθήκες, μεταφρασμένες από τα λατινικά και γραμμένες πρόχειρα στο περιθώριο ή προσαρτημένες στο τέλος του κειμένου.

Το σημαντικό αυτό εύρημα, σύμφωνα με τον καθηγητή Φόλκνερ, ρίχνει νέο φως στην εξάπλωση της αγγλικής γλώσσας πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι είχε μέχρι σήμερα θεωρηθεί. Ο ίδιος και η συνάδελφός του ταξίδεψαν στη Ρώμη για να εξετάσουν από κοντά το χειρόγραφο, το οποίο προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για την πρώιμη λογοτεχνική παράδοση της Αγγλίας.