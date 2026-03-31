Ένα πρωτότυπο προσχέδιο των στίχων του τραγουδιού «I’m Not There», δακτυλογραφημένο από τον Μπομπ Ντίλαν (Bob Dylan) πριν από σχεδόν 60 χρόνια, εντοπίστηκε τυχαία μέσα σε βιβλίο του ποιητή Άλεν Γκίνσμπεργκ (Allen Ginsberg).

Το καλοκαίρι του 1967, στη Νέα Υόρκη, λίγο έξω από το Γούντστοκ, ο Ντίλαν συνεργάστηκε με το συγκρότημα The Band και ηχογράφησε περισσότερα από 100 τραγούδια, ανάμεσά τους και το «I’m Not There». Ένα μικρό μέρος των ηχογραφήσεων αυτών κυκλοφόρησε οκτώ χρόνια αργότερα από την Columbia Records, ενώ τα υπόλοιπα δημοσιοποιήθηκαν σταδιακά τις επόμενες δεκαετίες.

Το κομμάτι «I’m Not There» κυκλοφόρησε τελικά το 2007, ως μέρος του soundtrack της ομώνυμης ταινίας του Τοντ Χέινς (Todd Haynes), που βασίστηκε στη ζωή του Ντίλαν. Θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα και χαρακτηριστικά έργα για τους θαυμαστές του τραγουδοποιού.

Σύμφωνα με τον Guardian, η σελίδα με τους στίχους βρέθηκε μέσα σε μια πρώτη έκδοση του βιβλίου «Ankor Wat» του Γκίνσμπεργκ. Το αντίτυπο ανήκε στη Σάλι Γκρόσμαν (Sally Grossman), στενή φίλη του Ντίλαν και σύζυγο του πρώτου του μάνατζερ, Αλμπερτ Γκρόσμαν (Albert Grossman). Η ίδια απεικονίζεται μαζί με τον καλλιτέχνη στο εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ «Bringing It All Back Home» του 1965.

Η σελίδα με το προσχέδιο αναμένεται να βγει σε δημοπρασία τον Απρίλιο, με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 26.400 και 52.800 δολαρίων. «Έπειτα από συζητήσεις με επιφανείς συλλέκτες πιστεύεται ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο προσχέδιο από αυτό που θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα γραφής του καλλιτέχνη», αναφέρει ο οίκος Omega Auctions στην περιγραφή του αντικειμένου.

Το βιβλίο ήταν δώρο του Γκίνσμπεργκ προς την Γκρόσμαν το 1969 και αποτελούσε μέρος της περιουσίας που πουλήθηκε μετά τον θάνατό της το 2021. Φαίνεται πως οι στίχοι παρέμειναν κρυμμένοι στις σελίδες του για δεκαετίες, μέχρι που το χαρτί αποκαλύφθηκε τυχαία καθώς ο πωλητής ξεφύλλιζε το βιβλίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2025, δύο δακτυλογραφημένα προσχέδια των στίχων για τη μεγάλη επιτυχία του Ντίλαν «Mr. Tambourine Man» πουλήθηκαν στο Νάσβιλ έναντι 508.000 δολαρίων.

Εκτός από τα γραπτά του Ντίλαν, στη δημοπρασία του Απριλίου θα διατεθούν επίσης οι χειρόγραφοι στίχοι του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) για το «Black or White», καθώς και ένα σπάνιο αρχείο από τη δημιουργία του εμβληματικού άλμπουμ των Radiohead, «OK Computer».