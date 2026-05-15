Η μετάβαση στις νέες ψηφιακές ταυτότητες στην Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων εγγράφων. Οι πολίτες καλούνται να ενημερωθούν εγκαίρως για τις προθεσμίες, το κόστος και τη διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών δελτίων ταυτότητας, καθώς τα νέα έγγραφα ενσωματώνουν αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες.

Πότε λήγουν οι παλιές ταυτότητες

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 2019/1157, τα αστυνομικά δελτία ταυτότητας που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι των παλαιού τύπου εγγράφων έχουν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την αντικατάστασή τους.

Οι νέες ταυτότητες διαθέτουν προηγμένα συστήματα ασφαλείας και σύγχρονες ψηφιακές λειτουργίες, διευκολύνοντας τις συναλλαγές και τη διαδικασία ταυτοποίησης των πολιτών.

Κόστος έκδοσης της νέας ταυτότητας

Το συνολικό κόστος παραμένει χαμηλό. Για την έκδοση απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ (τύπος 4485), το οποίο καλύπτει την κατασκευή, εκτύπωση και ασφαλή μεταφορά του εγγράφου.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται μειωμένο τέλος 5 ευρώ μέσω παραβόλου τύπου 4486, με την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού, όπως το βιβλιάριο πολυτέκνων. Επιπλέον, απαιτείται ένσημο της ΕΛ.ΑΣ. αξίας 0,50 ευρώ, που επικολλάται στην αίτηση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται καθώς τα ηλεκτρονικά παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την προσέλευση του πολίτη στο αστυνομικό τμήμα.

Το νέο σύστημα ραντεβού

Η εισαγωγή του Προσωπικού Αριθμού, για τον οποίο είχε δοθεί παράταση έως τον Νοέμβριο σε όσους επιθυμούσαν να επιλέξουν τα αρχικά ψηφία τους, αύξησε τη ζήτηση για νέες ταυτότητες.

Για τον σκοπό αυτό, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέπτυξε νέο σύστημα ηλεκτρονικού προγραμματισμού ραντεβού. Όπως δήλωσε ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου, η πρωτοβουλία στοχεύει στη διευκόλυνση των πολιτών και στην αποσυμφόρηση των αστυνομικών τμημάτων.

Πώς γίνεται ο προγραμματισμός

Η διαδικασία πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά. Ο πολίτης επιλέγει ηλεκτρονικά την αρμόδια Αρχή Έκδοσης με βάση τη μόνιμη ή προσωρινή κατοικία του, καθώς και τη διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα.

Τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία. Εφόσον χρειάζεται, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του κατά τη διάρκεια της αίτησης.

Μετά την ολοκλήρωση, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης. Το ραντεβού μπορεί να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί έως και μία ώρα πριν, ενώ η πλατφόρμα αποστέλλει υπενθυμίσεις πριν από την ημέρα εξυπηρέτησης.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής

Σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης της περιοχής του ώστε να προγραμματιστεί άμεσα νέο ραντεβού για την έκδοση αντικαταστατικού εγγράφου.

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε επείγουσες περιπτώσεις.