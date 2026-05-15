Το τέλος της εποχής Στάρμερ προανήγγειλε μέσω της χθεσινής παραίτησής του ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ, με μια επιστολή-πολιτικό μανιφέστο στην οποία αναφέρει ευθέως πως «είναι πλέον σαφές» ότι ο πρωθυπουργός δεν θα οδηγήσει το κόμμα των Εργατικών στις επόμενες γενικές εκλογές.

Αν και απέφυγε να πυροδοτήσει άμεσα επίσημη εσωκομματική αναμέτρηση, ζήτησε «ευρεία διαδικασία» με «το καλύτερο δυνατό σύνολο υποψηφίων», ώστε να δοθεί μια «μάχη ιδεών» αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι το κόμμα εισέρχεται σε περίοδο διαδοχής και αναζήτησης νέας στρατηγικής κατεύθυνσης. Η παρέμβασή του έρχεται σε μια στιγμή βαθιάς πολιτικής κρίσης για τους Εργατικούς, μετά τις βαριές απώλειες στις τοπικές εκλογές και τη ραγδαία άνοδο του Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, την οποία ο Στρίτινγκ χαρακτήρισε «απειλή για τις αξίες και τα ιδανικά που έκαναν τη Βρετανία μεγάλη».

Κατηγόρησε τον Στάρμερ για έλλειψη οράματος, πολιτική στασιμότητα και αποξένωση της κοινωνίας από το κόμμα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «εκεί όπου χρειαζόμαστε όραμα, υπάρχει κενό». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Εργατικοί αδυνατούν να δώσουν αποτελεσματικότερες λύσεις στις ιστορικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, από την οικονομική στασιμότητα και τις κοινωνικές ανισότητες έως τους πολέμους και τις ανατροπές στον τομέα της εργασίας λόγω των επιπτώσεων της τεχνολογικής επανάστασης.

Σε μια περαιτέρω περιπλοκή της κατάστασης, η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αντζελα Ρέινερ, η οποία είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί τον Σεπτέμβριο αφού παραδέχθηκε ότι κατέβαλε μικρότερο φόρο για αγορά κατοικίας, ανακοίνωσε χθες ότι «αθωώθηκε» από τις κατηγορίες που αφορούσαν τη φορολογική αυτή υπόθεση, εξέλιξη που της ανοίγει τον δρόμο να διεκδικήσει ενδεχομένως την ηγεσία του κόμματος και να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Οσο κι αν το στρατόπεδο Στάρμερ διαμηνύει ότι θα δώσει μάχη για την πολιτική του επιβίωση, η Βρετανία εισέρχεται σε περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας με το κυβερνών κόμμα να βρίσκεται αντιμέτωπο όχι μόνο με κρίση ηγεσίας αλλά και με μια ευρύτερη κρίση ταυτότητας για το μέλλον της βρετανικής Κεντροαριστεράς.

Πέραν των Στρίτινγκ και Ρέινερ στη λίστα συγκαταλέγονται στελέχη της μετριοπαθούς αριστερής πτέρυγας του κόμματος, όπως ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Αντι Μπέρναμ και ο υπουργός Ενεργειακής Ασφάλειας Εντ Μίλιμπαντ, οι οποίοι τάσσονται υπέρ μεγαλύτερης κρατικής παρέμβασης και ενίσχυσης των εργασιακών δικαιωμάτων. Ωστόσο, ο Μπέρναμ δεν διαθέτει σήμερα κοινοβουλευτική έδρα, κάτι που θα περιέπλεκε μια πιθανή υποψηφιότητά του.

Η χθεσινή δήλωση του βουλευτή Τζος Σάιμονς ότι θα παραιτηθεί, ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για τον Μπέρναμ, ελευθερώνοντας μια θέση στο Κοινοβούλιο. Δε σημαίνει ωστόσο ότι η έδρα είναι σίγουρη για τους Εργατικούς. Στο παρασκήνιο ακούγεται επίσης το όνομα του υφυπουργού Αμυνας Αλ Καρνς, ενός πρώην πεζοναύτη. Παράλληλα, ο Κιρ Στάρμερ εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς συμμάχους στο εσωτερικό των Εργατικών, με την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να προειδοποιεί ότι μια εσωκομματική αναμέτρηση θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε νέα πολιτική και οικονομική αστάθεια και την υπουργό Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, να λέει πως ο πρωθυπουργός έχει τη στήριξη του υπουργικού συμβουλίου.