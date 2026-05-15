Ο Τζέιμι Κάραγκερ επανήλθε στη δημόσια συζήτηση γύρω από την παλιά του δήλωση για τον Κασεμίρο, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του και εξηγώντας ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει την ουσία των λεγόμενών του, αλλά όχι τη διατύπωση που χρησιμοποίησε.

Η αρχική τοποθέτηση του πρώην αμυντικού της Λίβερπουλ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όταν είχε αναφέρει: «Το ποδόσφαιρο τον έχει αφήσει, πρέπει να σταματήσει».

Μιλώντας στην Telegraph, ο Κάραγκερ παραδέχθηκε ότι η γλώσσα του ήταν υπερβολικά σκληρή, ωστόσο επέμεινε πως υπήρχε αγωνιστική βάση στην κριτική του. Όπως τόνισε, την περίοδο εκείνη ο Βραζιλιάνος μέσος δεν βρισκόταν σε καλή φυσική κατάσταση, αντιμετώπιζε δυσκολίες απέναντι σε πιο αθλητικούς αντιπάλους και σε κάποιες περιπτώσεις είχε εκτεθεί ακόμη και όταν χρησιμοποιήθηκε σε διαφορετικές θέσεις, όπως αυτή του στόπερ.

«Σίγουρα, η γλώσσα που χρησιμοποίησα ήταν σκληρή, αλλά δεν είχα άδικο στα όσα είπα. Το 2024, ο Κασεμίρο δεν ήταν σε καλή κατάσταση σωματικά, δεν είχε αντοχές και δεν μπορούσε να σταθεί απέναντι σε πιο αθλητικούς μέσους.

Όταν αγωνιζόταν και πιο πίσω, ακόμα και ως στόπερ, είχε εκτεθεί σε πολλές περιπτώσεις. Όσα είπα δεν ήταν προσωπικά. Αφορούσαν έναν από τους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του και είχα ένα συναίσθημα λύπης και απογοήτευσης, βλέποντας την εικόνα του. Μου θύμιζε μποξέρ κορυφαίου επιπέδου που δεν βρίσκεται πια στην ακμή του, αλλά συνεχίζει να αγωνίζεται, δεχόμενος πολλαπλά χτυπήματα, με το θέαμα να είναι άσχημο», τόνισε ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ.