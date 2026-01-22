Ο Βραζιλιάνος μέσος θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της σεζόν, όταν λήξει το συμβόλαιό του. Η ανακοίνωση ήρθε μέσω ενός βίντεο που ανάρτησε στα social media, με στιγμές από τη θητεία του στο «Ολντ Τράφορντ».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε αποκτήσει τον Κασεμίρο το καλοκαίρι του 2022 από τη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Σε 146 συμμετοχές πέτυχε 21 γκολ και πανηγύρισε την κατάκτηση ενός Κυπέλλου και ενός League Cup.

Στο μήνυμά του ο Κασεμίρο ανέφερε:

«Να ξέρεις πότε τελειώνουν τα στάδια. Να ξέρεις πότε να πεις αντίο όταν νιώθεις ότι θα σε θυμούνται και σε σέβονται για πάντα. Τέσσερις μήνες για να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου γι’ αυτό το σήμα και για τον στόχο μας.

Αιώνιος σεβαρός και αγάπη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τους οπαδούς της. Για πάντα κόκκινος διάβολος.»