Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Κάρικ έχουν καταλήξει σε πλήρη συμφωνία για το νέο συμβόλαιο, σύμφωνα με τον Φαμπρίσιο Ρομάνο. Οι διαπραγματεύσεις εξελίχθηκαν ομαλά τις τελευταίες ημέρες και απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες πριν πέσουν οι υπογραφές, με την ολοκλήρωση να αναμένεται μέσα στην εβδομάδα.

🚨🛑 Michael Carrick has accepted all conditions of Manchester United contract proposal. The agreement is almost done and it will be sealed THIS week, as expected. Here we go, soon. 💣🔙 pic.twitter.com/ljUUmyTOfh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026

Η επιστροφή του Κάρικ σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας προσπάθειας ανασύνταξης για τον σύλλογο, που θέλει να αποκτήσει σταθερότητα και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Ο πρώην μέσος των «κόκκινων διαβόλων» γνωρίζει σε βάθος τη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις της Γιουνάιτεντ και χαίρει σεβασμού εντός του οργανισμού.

Όπως τονίζει ο Ρομάνο, το πολυαναμενόμενο «Here we go» είναι πλέον θέμα ημερών, με το ντεμπούτο του στον πάγκο να αναμένεται να δώσει νέα πνοή στην ομάδα.