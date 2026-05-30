Στην αντεπίθεση βγαίνει η κυβέρνηση μετά τις διαρροές στοιχείων από έκθεση που συνέταξε η ειδική πραγματογνώμονας, Παρασκευή Τυχεροπούλου, τα οποία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ανατρέπουν τα δεδομένα σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπό έρευνα παρεμβάσεις βουλευτών της ΝΔ. Οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν τα (κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης) υπομνήματα παροχής εξηγήσεών τους, εντός των επόμενων ημερών, επικαλούμενοι και τις εκτιμήσεις της πραγματογνώμονος. Κατά πληροφορίες, η έκθεση της Τυχεροπούλου αναφέρεται στις υποθέσεις που εμπλέκονται οι 11 κυβερνητικοί βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ζητήσει την άρση ασυλίας τους προκειμένου να ερευνήσει παρεμβάσεις υπέρ αγροτών (υπογραμμίζω ότι δεν τους έχει ασκηθεί καμία δίωξη). Η Τυχεροπούλου, ειδικότερα, δεν ερεύνησε τις υποθέσεις από τη σκοπιά των πολιτικών αλλά αποκλειστικά και μόνο από τη σκοπιά των παραγωγών, κατά παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η έκθεσή της προσδιορίζει τη συνολική ζημία του Δημοσίου για αυτές τις περιπτώσεις στα 115.000 ευρώ, δηλαδή κοντά στο 1/10 από το 1.200.000 ευρώ που προσδιόρισε το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και με βάση το οποίο ζητήθηκε η άρση ασυλίας, καθώς η έκθεση της Τυχεροπούλου θα συνεκτιμηθεί μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία. Ως προς τα πρόσωπα, η Τυχεροπούλου για έξι βουλευτές δεν εντοπίζει πρόκληση ζημίας στα ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ για τους υπόλοιπους πέντε φέρεται να αναφέρει ότι, ακόμη και αν υπήρξε ζημία, δεν μπορεί να αποδειχθεί. Οπως πληροφορούμαι, η Τυχεροπούλου εκφράζει συγκεκριμένες ενστάσεις για στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη στο πόρισμα που συνέταξε αστυνομικός της Οικονομικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, διατυπώνεται η εκτίμηση ότι λόγω έλλειψης εμπειρίας στα εξειδικευμένα αυτά θέματα, η Οικονομική Αστυνομία παραπλανήθηκε από στοιχεία που έλαβε από συγκεκριμένα στελέχη του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν στις θέσεις τους στον νέο οργανισμό.

«Να ζητήσουν συγγνώμη»

Κυβερνητικές πηγές, πάντως, θεωρούν πως τίθεται πλέον ζήτημα δικαιοδοσίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Τυχεροπούλου, απουσιάζει πλέον η προϋπόθεση εμπλοκής της, δηλαδή το υπό έρευνα αδίκημα, που είναι ο «κίνδυνος για τα ευρωπαϊκά ταμεία». Πολιτικά μιλώντας, ο Παύλος Μαρινάκης επικαλέστηκε τα νέα δεδομένα, καλώντας την αντιπολίτευση να ζητήσει «συγγνώμη» που μιλούσαν για «κυβέρνηση υποδίκων», τονίζοντας ότι «η συγκεκριμένη συντάκτρια της έκθεσης κάθε άλλο παρά φίλα προσκείμενη στην κυβέρνηση μπορεί να χαρακτηριστεί».

Τα πυροσβεστικά και δικαστικό «μπλόκο»

Σε ένα μίνι θρίλερ με βαθύ παρασκήνιο είχε εξελιχθεί η προμήθεια 25 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air Tractor, ύψους 155 εκατομμυρίων ευρώ. Μια υπόθεση που έχει – τουλάχιστον προσώρας – λήξει με τη βούλα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αποφάσισε να μπλοκάρει την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία Air Tractor Europe, εντοπίζοντας ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες και φωτογραφικές διατάξεις, με την Ολομέλεια του δικαστηρίου να ασκεί δριμεία κριτική στις διαδικασίες ανάθεσης που διενεργήθηκαν μέσω της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο/ΤΑΙΠΕΔ). Το σημείο που αποδείχθηκε κρίσιμο για το δικαστήριο, όμως, ήταν η εμπλοκή του λεγόμενου «Καρτέλ της Φωτιάς». Αυτό το όνομα του έδωσαν στην Ισπανία, μετά τη δικαστική απόφαση που καταδίκασε στελέχη της Air Tractor Europe, κάνοντας λόγο για ένα δίκτυο που επί 15 έτη δωροδοκούσε αξιωματούχους και νόθευε τον ανταγωνισμό, προκαλώντας ζημία άνω των 150 εκατ. ευρώ στο ισπανικό δημόσιο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει ότι «η εγκληματική δραστηριότητα της συμπαιγνίας για την εξασφάλιση της ανάθεσης της πλειοψηφίας των δημοσίων διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στον τομέα των πυροσβεστικών αεροσκαφών διήρκεσε σχεδόν 20 χρόνια» με αποτέλεσμα τη «συστηματική εξάλειψη του ελεύθερου ανταγωνισμού στους δημόσιους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν».

Το χρονικό της διείσδυσης

Το «Καρτέλ της Φωτιάς» ξεκίνησε την απόπειρα διείσδυσής του στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 2021. Εκτοτε και ως το 2023, ο τότε υπουργός και πρώην επίτροπος, Χρήστος Στυλιανίδης, προχώρησε σε μισθώσεις Air Tractor μέσω του νατοϊκού οργανισμού προμηθειών NSPA. Το θέμα είχε φτάσει και στη Βουλή με ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με το που έγινε γνωστό ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες ελέγχονται για καρτέλ. Στα τέλη του 2023, ωστόσο, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της προμήθειας από το Ταμείο Ανάκαμψης και προκηρύξαμε διαγωνισμό διάρκειας 30 ημερών για τα 25 ιδιόκτητα αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη. Κι είδαμε ποια ήταν η κατάληξή του. Ευτυχώς, δηλαδή, για να μη λέμε μόνο τα αρνητικά για το κράτος δικαίου…

Τουρκικά παιχνίδια με ψαράδες

Την ώρα που η Αγκυρα ετοιμάζεται να νομοθετήσει τη «Γαλάζια Πατρίδα», εκτυλίσσεται κι ένα επικοινωνιακό μπαράζ για συντήρηση του κλίματος έντασης στο Αιγαίο. Κάπως έτσι «διαβάζει» η Αθήνα τα δημοσιεύματα και τα βίντεο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για «ελληνική παρενόχληση» εις βάρος τούρκου ψαρά στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι στελέχη του Λιμενικού Σώματος έφτασαν στο σημείο να στρέψουν όπλο εναντίον του. Το περιστατικό, βέβαια, είναι από τον μακρινό Δεκέμβριο, αλλά ξαφνικά ανασύρεται τώρα ως νέο. Κλασικά προπαγανδιστικά παιχνίδια. Το συμβάν είχε, άλλωστε, καταγραφεί και, σύμφωνα με πηγές από το Λιμενικό Σώμα, το συναπάντημά τους με το τουρκικό αλιευτικό είχε λήξει χωρίς να υπάρξει καμία ένταση ή κλιμάκωση.

Ο Σαμαράς, το μπόνους και το αφήγημα της αυτοδυναμίας…

Το καλοκαίρι θα «κλειδώσει» ο Αντώνης Σαμαράς τις αποφάσεις του, σταθμίζοντας τα εκλογικά σενάρια, ώστε να μην «καεί» νωρίς, αλλά να είναι και έτοιμος, εφόσον ανακοινωθούν εκλογές το φθινόπωρο. Δεν βιάζεται, δηλαδή, αλλά ούτε και υποκύπτει στη χαλαρότητα. Από την άλλη πλευρά, μου έλεγε γαλάζια πηγή μου ότι ο βασικότερος λόγος που το Μέγαρο Μαξίμου ανησυχεί για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά κρύβεται, βασικά, στον εκλογικό νόμο. Διότι, θυμίζω, το σύστημα προβλέπει κλιμακωτό bonus εδρών για το πρώτο κόμμα εφόσον ξεπεράσει το 25%. Σε όλες τις μετρήσεις που έχουν στα χέρια τους στο Μαξίμου βλέπουν δύο πράγματα: το ένα είναι ότι ο Σαμαράς θα μπει στη Βουλή. Και το δεύτερο – και βασικότερο μάλλον – ότι οι ψήφοι που αντλεί προέρχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη ΝΔ. Και, κάπως έτσι, το αφήγημα για νέα αυτοδυναμία δεν θα μπορεί να σταθεί προεκλογικά…