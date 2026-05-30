Ο Δημήτρης Φλιώνης θα ενισχύσει κανονικά την ΑΕΚ στον δεύτερο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena, παρά τη δύσκολη προσωπική δοκιμασία που βιώνει.

Ο αρχηγός της Ένωσης θρηνεί την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τις τελευταίες ώρες. Παρ’ όλα αυτά, επέλεξε να βρίσκεται στο πλευρό των συμπαικτών του και να αγωνιστεί κανονικά στην κρίσιμη αναμέτρηση των playoffs.

Η απόφασή του αποτελεί δείγμα αφοσίωσης και υψηλού αισθήματος ευθύνης απέναντι στην ομάδα, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τον ίδιο και την οικογένειά του.