Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται σήμερα (17:15) στην έδρα της ΑΕΚ για τον δεύτερο ημιτελικό των playoffs της Stoiximan GBL, έχοντας να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα στο ρόστερ του.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται με 1-0 στη σειρά μετά την άνετη επικράτησή τους στο ΣΕΦ και επιδιώκουν να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μένει εκτός για λόγους αποφόρτισης, ενώ απών θα είναι και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Αντίθετα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επιστρέφει στη δωδεκάδα και ενισχύει τη γραμμή των ψηλών.

Παράλληλα, εκτός αποστολής βρίσκεται και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα τενοντίτιδας στο δεξί πόδι, τραυματισμός που τον ανάγκασε να αποχωρήσει κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα της σειράς.

Αναλυτικά οι διαθέσιμοι παίκτες για τον Ολυμπιακό:

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ.