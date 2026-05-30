Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους το μεσημέρι του Σαββάτου (30/05), η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του μόλις 3 ετών κοριτσιού που εξακολουθεί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, επιμένοντας στον ισχυρισμό ότι τα τραύματα του παιδιού προκλήθηκαν έπειτα από ατύχημα.

Ο 25χρονος στην απολογία του υποστήριξε, πως, όταν χτύπησε το παιδί, εκείνος δούλευε σε θερμοκήπιο. «Με πήρε τηλέφωνο (η μητέρα της 3χρονης) και μου είπε έλα από εδώ η μικρή έχει χτυπήσει. Πήγα, είχε καλέσει ταξί, πήρε το παιδί με το ταξί και πήγε Νοσοκομείο. Δεν ξέρω πώς χτύπησε το παιδί, εγώ ήμουν στη δουλειά».

Και η μητέρα από την πλευρά της αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία και υποστήριξε, πως δεν γνωρίζει πως τραυματίστηκε η τρίχρονη.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (27/5) ο 27χρονος Πακιστανός καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων σε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα, ενώ μόλις μία ημέρα πριν, η 25χρονη μητέρα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, επίσης χωρίς αναστολή, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων DNA

Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα των δειγμάτων του DNA από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης, την ίδια και τον 25χρονο αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση όσον αφορά τα παιδιά, ωστόσο η μητέρα υποστηρίζει πως και τα τέσσερα παιδιά είναι του Πακιστανού συντρόφου της.

Αποσωληνώθηκε η 3χρονη

Το κοριτσάκι που έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι αποσωληνώθηκε και πλέον βρίσκεται σε ήπια καταστολή, ενώ οι γιατροί εντόπισαν σοβαρότατα ευρήματα που παραπέμπουν σε άγρια κακοποίηση, καταρρίπτοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς της οικογένειας περί ατυχήματος σε παιδική χαρά. Όσο για τα υπόλοιπα παιδιά της 25χρονης, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων και τη φροντίδα τους έχει αναλάβει η Κοινωνική Υπηρεσία.