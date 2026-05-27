Το λες και είδηση. Ισως και …πρόοδο. Κάποτε, το 2017, η Κοπεγχάγη έπαιρνε παίκτες (Ζέκα) από τον Παναθηναϊκό. Τώρα, τα πράγματα αλλάζουν και έρχονται στελέχη από την πρωτεύουσα της Δανίας: ο Γιάκομπ Νίστρουπ, στα 38 του χρόνια και κατά σύμπτωση συνομήλικος με τον Ζέκα, καταφθάνει ώστε να δώσει ώθηση σε μια ομάδα που την ψάχνει απεγνωσμένα εδώ και χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός δοκίμασε όλα τα μοντέλα που υπάρχουν. Εξελίχθηκαν σε «μοντέλα ναυαγίων». Από νέους όπως ήταν ο Πογιάτος, έως πολύπειρους σαν τον Βιτόρια και αναμφίβολα κλασάτους και βαριά χαρτιά, γιατί τέτοιοι είναι ο Τερίμ και ο Μπενίτεθ.

Βέβαια, όταν έχεις τον διάσημο Ισπανό και τον ακυρώνεις σε λιγότερο από ένα χρόνο και ενώ του έχεις κάνει συμβόλαιο πολυετές, τότε τα θέλεις και τα παθαίνεις, κοινώς δίνεις γερή αποζημίωση σε κάποιον που εργάστηκε μικρό χρονικό διάστημα.

Τι περίπτωση είναι ο Νίστρουπ; Ενας κόουτς που κομίζει ελπίδα. Πρώτη φορά βγαίνει από την πατρίδα του. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Στην ηλικία λίγο μετά τα 35 αν κάποιος ξεχωρίσει στη Σκανδιναβία, αμέσως μπαίνει στο αεροπλάνο για το Νησί ή κάποια προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα.

Το είδαμε με τον άλλοτε σέντερ φορ, τον Γιον Νταλ Τόμασον που αρχικά μεταπήδησε στη Μπλάμπερν και πλέον έγινε ο πρώτος Δανός που ανέλαβε την εθνική ομάδα της Σουηδίας.

Ή με τον Κάσπερ Χιούλμαντ, τον (Δανό) κόουτς που αντικατέστησε τον Τεν Χάαγκ στην αρχή της σεζόν στον πάγκο της Λεβερκούζεν , συμμάζεψε την ομάδα και εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Όχι, τη Μπάγερν στη Μπουντεσλίγκα ήταν αδύνατο να τη χτυπήσει η Λεβερκούζεν.

Δεν μπορεί να υποστηρίξει ο οποιοσδήποτε πως ο Νίστρουπ είναι προπονητής-χρυσάφι. Θα το δούμε στην πορεία το συγκεκριμένο. Είναι όμως φιλόδοξος και σε αυτό ποντάρει ο Παναθηναϊκός.

Αντιλαμβάνεται πως έχει λόγους ώστε να δώσει τα ηνία σε κάποιον που τον αντιμετωπίζει ως σκαλοπάτι για το επόμενο επίπεδο. Δεν είναι αυτό κατ’ ανάγκη κακό, αν βέβαια μπουν σωστές βάσεις σε ένα τμήμα που βολοδέρνει και συχνά αλλάζει πυξίδα.

Ο Νίστρουπ έρχεται με στόχο να διαφοροποιήσει την κατάσταση και οι Πράσινοι ποντάρουν στον βορρά όπως έκαναν τη δεκαετία του ‘80 όταν απέσπασαν την υπογραφή του (αείμνηστου ) Γκίντερ Μπένγκτσον. Αν προλάβεις πήρες Σκανδιναβό προπονητή ή παίκτη. Αλλιώς, ισχύει το «πάμε για άλλον».

Φυσικά, στο Τριφύλλι ελπίζουν αυτό το στοίχημα να βγει. Εκτός από φιλοσοφία, όμως, έχουν αλλάξει γραμμή πλεύσης; Πάει να πει, υπάρχει νοοτροπία εναρμονισμένη με τα νέα δεδομένα;

Για να γίνει …πενηνταράκια, ο Παναθηναϊκός αν θέλει να μπει στη league phase του Κόνφερενς Λιγκ πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Ακριβώς όπως πέρυσι η ΑΕΚ.

Σαν να λέμε, Νίστρουπ όπως …Νίκολιτς. Θα στηριχθεί ο προπονητής που αναλαμβάνει χωρίς να γνωρίζει το παραμικρό για το ποδόσφαιρό μας και δίχως να υπάρχει κάποια παράδοση με Δανούς τεχνικούς στην Ελλάδα;

Εδώ θα κριθούν όλα. Στο επόμενο διάστημα. Στο καλοκαίρι. Αν πάει καλά ο Παναθηναϊκός με τα κοντομάνικα, για πρώτη φορά δεν θα φοβηθεί στους αγώνες που αναγκαστικά θα εμφανιστούν οι ποδοσφαιριστές του με χειμωνιάτικη εμφάνιση!