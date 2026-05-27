Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο περιστατικό που σημειώθηκε στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, με πρωταγωνιστή τον Ορελιέν Τσουαμενί, ένα συμβάν που προκάλεσε έντονη συζήτηση στο εσωτερικό της ομάδας.

Ο Ουρουγουανός μέσος μίλησε σε εκπροσώπους των ΜΜΕ κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, όπου τοποθετήθηκε τόσο για τους στόχους της εθνικής Ουρουγουάης στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και για τη σχέση του με τον Γάλλο συμπαίκτη του.

Παρότι απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν στα αποδυτήρια, ο Βαλβέρδε άφησε να εννοηθεί πως το περιστατικό ανήκει πλέον στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η ομάδα να παραμείνει ενωμένη ενόψει των προκλήσεων της νέας σεζόν.

💥 VALVERDE, sobre la PELEA con TCHOUAMÉNI: 🤍 “Tuve el respaldo de los aficionados”. ©️ “Todo esto me va a llevar a ser un mejor capitán”. Vía ‘CarveDeportiva’ pic.twitter.com/jvQg56lcJa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2026

Αναλυτικά δήλωσε

“Νιώθω υπέροχα. Είχα την υποστήριξη και την αγάπη όλων των οπαδών της Ρεάλ, αλλά και του συλλόγου. Μερικές φορές πρέπει να περάσεις μέσα από αυτά τα μικρά εμπόδια στο ποδόσφαιρο και στη ζωή ώστε να μάθεις να ωριμάζεις και να εξελίσσεσαι”.