Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκκαρη, που ηττήθηκε στον τρίτο γύρο του Roland Garros με 2-1 σετ από την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα. Η Ελληνίδα τενίστρια μπήκε με φορά στην αναμέτρηση και συνέχισε από εκεί που το άφησε από τις προηγούμενες αναμετρήσεις, με αποτέλεσμα να πάρει το 1ο σετ με 6-1.

Στη συνέχεια όμως, το σκηνικό άλλαξε απότομα. Ενώ, προηγήθηκε με 2-1 στα games του 2ου σετ, η Πολωνή ανέβασε το επίπεδο της και ισοφάρισε σε 1-1 (6-3). Στο 3ο σετ η Σάκκαρη δεν μπόρεσε να «βγάλει» αντίδραση, έχασε κάποιους κρίσιμους πόντους και τελικά γνώρισε την ανατροπή, αφού η Χβαλίνσκα το κέρδισε με 6-2. Έτσι, το ταξίδι της στο Γαλλικό Όπεν τελείωσε πρόωρα.

Ο αγώνας

Στο πρώτο σετ, η Ελληνίδα τενίστρια ήταν ξεκάθαρα ανώτερη, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της και φτάνοντας άνετα στο 6-1 μέσα σε 33 λεπτά παιχνιδιού.

Παρόλα αυτά, η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο σετ. Η Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα ανέβασε την απόδοσή της και δυσκόλεψε σημαντικά τη Σάκκαρη. Μετά το 2-2 στο τέταρτο game, πήρε τον έλεγχο του σετ, «έτρεξε» ένα επιμέρους 3-0 και πήρε προβάδισμα, ολοκληρώνοντας το σετ με 6-3 και ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο καθοριστικό τρίτο σετ, η Νο49 της παγκόσμιας κατάταξης προσπάθησε να αντιδράσει και να ξαναμπεί δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης.