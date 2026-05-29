Μία πολύ όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη για τον δεύτερο γύρο του Roland Garros.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-1 σετ της Λιού, πετυχαίνοντας σπουδαία ανατροπή. Κατά την αποχώρηση της την περίμενε ο Ραφαήλ Παγώνης μαζί με τους φίλους του για να την συγχαρούν για τη νίκη.

Ο 16χρόνος αθλητής θεωρείται το νέο ανερχόμενο αστέρι του ελληνικού τένις. Έγινε πολύ ωραία συζήτηση μεταξύ των δύο και γνωριμία με τους φίλους του.

Μάλιστα, στο τέλος, αφού πρώτα έβγαλαν φωτογραφία, κανόνισαν και να προπονηθούν μαζί στην Αθήνα.

