Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος «καταστράφηκε» κοντά στο Μπουσέρ.

Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα, το βράδυ της Πέμπτης (28/5/26), υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις και πιθανές εκτοξεύσεις πυραύλων προς τα Στενά του Ορμούζ από την επαρχία Μπουσέρ στο νότιο Ιράν.

Πριν, είχε γίνει γνωστό ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν πραγματοποίησαν μια επιχείρηση εκτόξευσης πυραύλων από το νότιο τμήμα της χώρας προς «συγκεκριμένους στόχους» όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars.

Το πρακτορείο πρόσθεσε ωστόσο ότι ο προορισμός των πυραύλων «δεν ήταν ακόμη σαφής».