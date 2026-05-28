Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για έντονους ήχους και εκρήξεις που ακούστηκαν στο Στενό του Ορμούζ, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι ήχοι προέρχονται από ανταλλαγή πυρών, ενώ απευθύνθηκε προειδοποίηση προς τα διερχόμενα πλοία να επιδείξουν προσοχή.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις εναντίον καθορισμένων στόχων στις νότιες περιοχές της χώρας. Οι ίδιες πηγές σημείωσαν πως εκρήξεις ακούστηκαν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

Νωρίτερα, το ίδιο πρακτορείο είχε μεταδώσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν προχώρησαν σε εκτόξευση πυραύλων από τη νότια ζώνη της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, ο τελικός προορισμός των πυραύλων δεν είχε ακόμη διευκρινιστεί.