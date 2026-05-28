Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Stoiximan GBL, επικρατώντας της ΑΕΚ με 94-77 στο ΣΕΦ και παίρνοντας προβάδισμα 1-0 στη σειρά των ημιτελικών.

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στη SUNEL Arena για το δεύτερο παιχνίδι, όπου η Ένωση θα προσπαθήσει να κρατήσει «ζωντανή» τη σεζόν της, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την πρώτη τους ευκαιρία να «κλειδώσουν» την πρόκριση στους τελικούς. Το Game 2 είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (30/05, 17:15) με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε την παράταση για να λυγίσει τον μαχητικό ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 114-102 (96-96 κ.α.) στο ΟΑΚΑ και κάνοντας επίσης το 1-0 στη δική του ημιτελική σειρά.

Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί το Σάββατο (30/05, 14:50) στο PAOK Sports Arena και θα μεταδοθεί ζωντανά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να θέλει τη νίκη που θα τη φέρει στους τελικούς του πρωταθλήματος.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα