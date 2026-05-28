Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών εξιχνίασε, μετά από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, υπόθεση κλοπής χρυσαφικών και τιμαλφών ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από οικία στη Φωκίδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ταυτοποιήθηκαν επτά άτομα για την υπόθεση, τρεις ημεδαποί – εκ των οποίων ο ένας είναι ήδη έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα – και τέσσερις ημεδαπές, ανάμεσά τους και μία ανήλικη.

Σε βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, η οποία τελέστηκε κατά συναυτουργία. Οι αρχές αναφέρουν ότι η δράση τους συνδέεται με οργανωμένο σχέδιο διάρρηξης και αφαίρεσης πολύτιμων αντικειμένων.

Όπως προέκυψε, το βράδυ της 15ης Ιουνίου 2025, οι εμπλεκόμενοι παραβίασαν μπαλκονόπορτα κατοικίας και αφαίρεσαν από το εσωτερικό της διάφορα χρυσαφικά και τιμαλφή, συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας.