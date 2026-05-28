Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν.

Η ίδια πηγή ανέφερε πως το Ιράν δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο έχει ολοκληρωθεί. Τόνισε ότι θα υπάρξει ενημέρωση τόσο προς εκείνον όσο και προς τους πολίτες μόλις υπάρξει οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας τα ρεπορτάζ δυτικών μέσων που υποστήριζαν ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία.

Αμερικανικές πηγές είχαν νωρίτερα αναφέρει ότι υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο ωστόσο δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Το Tasnim μετέδωσε χαρακτηριστικά: «Είναι λάθος και το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί».

Αντιφατικά μηνύματα από Ουάσινγκτον και Τεχεράνη

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν το έχει ακόμη εγκρίνει.

Η συμφωνία, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Axios, θα καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, ένα από τα βασικά ζητήματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πολιτικές πιέσεις και αβεβαιότητα για τη συμφωνία

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βρίσκεται κοντά, ωστόσο το Ιράν συχνά αμφισβητεί ή υποβαθμίζει αυτές τις δηλώσεις. Ο Τραμπ είχε αρχικά εκτιμήσει ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε τέσσερις έως έξι εβδομάδες, όμως πλέον έχει συμπληρώσει τρεις μήνες.

Κατά καιρούς, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει μέσα σε λίγες ημέρες, για να αναθεωρήσει αργότερα λέγοντας ότι ίσως συνεχιστεί για περισσότερο διάστημα.

Ακυρώσεις, πιέσεις και πολιτικό κόστος

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, αυξήθηκαν οι προσδοκίες για επίτευξη συμφωνίας, όταν ο Τραμπ ακύρωσε τα σχέδιά του να φύγει από την Ουάσινγκτον και δεν παρέστη στον γάμο του γιου του, επικαλούμενος «περιστάσεις που αφορούν την κυβέρνηση». Την Κυριακή, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ υποβάθμισε τις πιθανότητες άμεσης συμφωνίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία επί των βασικών πτυχών.

Ο Τραμπ δέχεται αυξανόμενη πίεση από κύκλους του κόμματός του που τον προτρέπουν να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία που δεν αντιμετωπίζει άμεσα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παράλληλα, η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τις υψηλές τιμές, ιδίως στα καύσιμα, εντείνει την πολιτική πίεση στους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι αναμένεται να δυσκολευτούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και πιθανώς της Γερουσίας.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι κύριος στόχος του στον πόλεμο είναι να αποτρέψει το Ιράν από το να αναπτύξει πυρηνικό όπλο μέσω του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αρνείται σταθερά ότι έχει τέτοια πρόθεση.