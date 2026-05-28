Το Ιράν ανακτά την πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες πυραύλων που είναι αποθηκευμένες σε υπόγειες εγκαταστάσεις, όπως δείχνουν νέες δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το CNN, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει σχεδόν εξαφανίσει το οπλοστάσιο της Τεχεράνης.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις έθεσαν πολλά από αυτά τα συγκροτήματα εκτός λειτουργίας, φράζοντας τις εισόδους τους, παγιδεύοντας μεγάλο μέρος των εκτοξευτών του Ιράν και παραλύοντας την ικανότητά του να εκτοξεύει πυραύλους.

Τώρα, χρησιμοποιώντας μόνο μπουλντόζες και φορτηγά, το Ιράν αναιρεί τις επιπτώσεις μιας στρατηγικής που περιελάμβανε τεράστια ποσότητα ισραηλινο-αμερικανικής ισχύος πυρός. Το Πεντάγωνο υποστηρίζει την επιτυχία της εκστρατείας του.

Iran’s Buried Missile Sites Coming Back ONLINE CNN reviewed 69 tunnels across 18 underground missile bases. AT LEAST 50 blocked entrances have been cleared or are under active repair. U.S. bombs didn’t destroy the missiles. They buried them. All Iran needed to dig them out was… https://t.co/nkdfF1kHgA pic.twitter.com/0QivMNTu0N — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) May 28, 2026

Πηγή: CNN