Ηταν 21 Ιανουαρίου όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ίδρυσε και επισήμως στο Νταβός «το καλύτερο συμβούλιο που έχει σχηματιστεί ποτέ», το Συμβούλιο Ειρήνης, που είχε εγκριθεί δυο μήνες νωρίτερα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ώστε να επικεντρωθεί στην καθοδήγηση / εποπτεία της επόμενης φάσης μετά τον πόλεμο της Γάζας, αλλά μετατράπηκε στη συνέχεια από τον ισόβιο πρόεδρό του, τον ίδιο τον Τραμπ, σε έναν, υποτίθεται, παγκόσμιο οργανισμό που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί ακόμα και τον ΟΗΕ. Εκπρόσωποι 47 χωρών συμμετείχαν, στις 18 Φεβρουαρίου, στην εναρκτήρια συνεδρίαση αυτού του σώματος στο Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσιγκτον – ανάμεσά τους και έξι ευρωπαϊκά κράτη, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, σε ρόλο «παρατηρητή».

Στη διάρκεια της συνεδρίασης εκείνης είχε ανακοινωθεί πως εννέα κράτη – μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, όλα μουσουλμανικά, δεσμεύτηκαν να συμβάλουν, με 7 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά, στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Και πως οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν το Συμβούλιο με επιπλέον 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Αγνωστο αν, πόσα και ποια κράτη έχουν επίσης καταβάλει το «εισιτήριο εισόδου» που απαιτείται προκειμένου να γίνει η τριετής αρχική συμμετοχή τους μόνιμη. Σύμφωνα πάντως με τους «Financial Times», το επίσημο ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ παραμένει άδειο, ενώ ο οργανισμός έχει εγκλωβιστεί σε ένα θολό νομικό και πολιτικό καθεστώς που έχει παγώσει τα σχέδια για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Τέσσερα άτομα με γνώση της κατάστασης» διαβεβαίωσαν τη βρετανική εφημερίδα πως τέσσερις μήνες μετά τη σύστασή του το χρηματοδοτικό ταμείο που έχει δημιουργηθεί στην Παγκόσμια Τράπεζα δεν έχει λάβει ούτε ένα δολάριο από δωρητές. Δύο άλλες πηγές της εφημερίδας εξήγησαν τον λόγο: αντί να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο οποίος έχει την έγκριση του ΟΗΕ και συνοδεύεται προφανώς από υποχρέωση απόλυτης διαφάνειας, το Συμβούλιο έχει λάβει δωρεές απευθείας μέσω λογαριασμού στην JP Morgan. Τα σχετικά οικονομικά στοιχεία θα τα δημοσιοποιήσει «σε χρόνο που θα κριθεί κατάλληλος».

Στο ρεπορτάζ τους οι «Financial Times» αναφέρουν κάποια συγκεκριμένα ποσά: συνεισφορές περίπου 3 εκατ. δολαρίων από το Μαρόκο και 20 εκατ. δολαρίων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν χρηματοδοτήσει το γραφείο του Νικολάι Μλαντένοφ, του «ύπατου εκπροσώπου» για τη μεταπολεμική Γάζα, καθώς και τις αμοιβές της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής που έχει συγκροτήσει το Συμβούλιο. Τα ΗΑΕ έχουν επίσης διαθέσει 100 εκατ. δολάρια για την εκπαίδευση νέας αστυνομικής δύναμης για τη Γάζα, ωστόσο το πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει και τα κονδύλια παραμένουν δεσμευμένα.

Από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σκοπεύει να ανακατευθύνει περίπου 1,2 δισ. δολάρια από κονδύλια ανθρωπιστικής βοήθειας προς έργα που εντάσσονται στην ατζέντα του Συμβουλίου – όμως τα ποσά αυτά, τα οποία δεν θα μεταβιβαστούν απευθείας στο ίδιο το Συμβούλιο, δεν έχουν ακόμη διατεθεί.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επιδιώκει να διαθέσει περίπου 50 εκατ. δολάρια απευθείας στο Συμβούλιο για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του, αλλά ούτε αυτά τα κονδύλια έχουν ακόμη εκταμιευθεί.

Για να το πούμε με πιο απλά λόγια: «ούτε ένα δολάριο» δεν έχει διοχετευτεί για την ανοικοδόμηση του θυλάκου. Το Συμβούλιο έχει μεν ξεκινήσει διαδικασίες διαγωνισμών για έργα ασφάλειας και ανοικοδόμησης στη Γάζα, εκπρόσωπός του ωστόσο αναγνώρισε πως δεν έχει ακόμα ανατεθεί κανένα συμβόλαιο, καθώς δεν υπάρχει επιχειρησιακή παρουσία στο έδαφος.

Στο μεταξύ, αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές έχουν ζητήσει διευκρινίσεις για τη νομική υπόσταση και τη λειτουργία του Συμβουλίου, ενώ ορισμένοι αμφισβητούν αν πληροί τα κριτήρια προκειμένου να λάβει αμερικανική χρηματοδότηση.

Πολλοί θα θυμούνται το φιλόδοξο σχέδιο πολλαπλών φάσεων για τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την ανοικοδόμηση του θυλάκου που είχε παρουσιάσει ο Τραμπ, μετά την κατάπαυση πυρός στη Γάζα. Περισσότεροι ίσως θυμούνται τις φουτουριστικές AI εικόνες της μελλοντικής «Νέας Γάζας» που είχε παρουσιάσει στο Νταβός ο γαμπρός του, ο Τζάρεντ Κούσνερ, με τις αναμενόμενες εικόνες λαμπερών ουρανοξυστών κατά μήκος της ακτής. Καλώς ή κακώς, κανένα από τα σχέδια αυτά δεν έχει προχωρήσει.