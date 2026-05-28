Άμεση κινητοποίηση υπήρξε από τις ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για περιστατικό φωτιάς από αμέλεια που σημειώθηκε στις 27 Μαΐου 2026 στη θέση «Άγιος Σύλλας» Νέων Παγασών, στον Δήμο Βόλου Μαγνησίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ημεδαπός προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 13:18, κατά τη διάρκεια εργασιών αποψίλωσης ξερών χόρτων με θαμνοκοπτικό μηχάνημα με δίσκο, εντός ελαιοπερίβολου ιδιοκτησίας του. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε γειτονικές εκτάσεις.

Φωτιά στον Βόλο: Κάηκαν τρία στρέματα – Συνελήφθη ο υπαίτιος, επιβλήθη πρόστιμο

Η φωτιά κατέκαψε τρία στρέμματα με ξερά χόρτα, παραμένοντας εντός του ελαιοπερίβολου. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια Εισαγγελέας.

Στον δράστη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.933,59 ευρώ. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και αποδίδοντας ευθύνες σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας.

Φωτιά από αμέλεια: 347 διοικητικά πρόστιμα από την αρχή του 2026

Όπως αναφέρεται, από 1 Ιανουαρίου έως και 28 Μαΐου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 347 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 286.171,35 ευρώ, ενώ στο ίδιο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί 58 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.