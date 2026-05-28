Ήπιες και σε γενικές γραμμές καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες αναμένονται την Παρασκευή αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με κυρίαρχα στοιχεία την ηλιοφάνεια και τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά με τοπικές μπόρες και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στη συνέχεια, από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, ο καιρός θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές σταθερός και αίθριος, με μόνο πρόσκαιρη απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας που τοπικά θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 29 Μαΐου – Τοπικές βροχές στα ανατολικά, πρόσκαιρη αστάθεια στα ηπειρωτικά

Την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, του βορείου Αιγαίου, των Σποράδων, της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες και έως το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν σε Ήπειρο, δυτική και κεντρική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, με σταδιακή εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά, με τιμές που θα φτάσουν στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα αγγίξουν τους 30 με 31 βαθμούς και στα δυτικά έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως και το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, με πρόσκαιρες ενισχύσεις έως και 6 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους – νοτιοανατολικούς 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος – Καλοκαιρινό σκηνικό με απογευματινή τοπική αστάθεια στα ηπειρωτικά

Σάββατο 30 Μαΐου – Καλοκαιρινός καιρός με τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Στα ορεινά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα στραφούν από ανατολικοί – νοτιοανατολικοί σε δυτικούς – νοτιοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 27 έως 28 βαθμούς, και τοπικά έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 31 Μαΐου – Άνοδος θερμοκρασίας με περιορισμένη αστάθεια

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα τοπικά τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές, φτάνοντας τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία και ανατολική Στερεά.

Δευτέρα 1 Ιουνίου – Ζέστη και τοπική απογευματινή αστάθεια

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί στο Ιόνιο και δυτικοί – νοτιοδυτικοί στο Αιγαίο 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές, με περαιτέρω ωστόσο άνοδο κατά τόπους στα ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.