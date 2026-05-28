Η Ευρώπη δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει ως «ουδέτερος μεσολαβητής« ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, την ώρα που εντείνονται οι συζητήσεις για ενδεχόμενο διαλόγου με τη Ρωσία.

«Ένα πράγμα είναι τελείως ξεκάθαρο: η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ουδέτερος μεσολαβητής ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, διότι βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και υπερασπιζόμαστε τα δικά μας θεμελιώδη συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό.

Νέα εκταμίευση προς την Ουκρανία

Το Συμβούλιο ενέκρινε την έβδομη τακτική εκταμίευση στήριξης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ουκρανίας, η οποία αναμένεται να λάβει σχεδόν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αντανακλά την επιτυχή ολοκλήρωση έντεκα από τα είκοσι βήματα που απαιτούνται για την έβδομη δόση.

Η εκταμίευση περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση ορισμένων εκκρεμών ενεργειών, μεταξύ των οποίων ένα βήμα που αφορούσε την πέμπτη δόση και δύο που σχετίζονταν με την έκτη.

Επιπλέον, η Ουκρανία έχει εκπληρώσει ορισμένα βήματα νωρίτερα από το προβλεπόμενο στο Σχέδιο Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, έχει ήδη ολοκληρώσει δύο βήματα της όγδοης και δύο της ένατης δόσης. Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία που ενέκρινε η Επιτροπή, η χώρα θα αποζημιωθεί για πρώτη φορά για την πρόωρη ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών.

Οι πληρωμές στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ουκρανίας συνδέονται με το Σχέδιο Ουκρανίας, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική της χώρας για ανάκαμψη, ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμό, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους ένταξης στην ΕΕ τα επόμενα χρόνια.

Η τρέχουσα έβδομη εκταμίευση ακολουθεί την έκτη, ύψους περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Το υπόβαθρο του Μηχανισμού Στήριξης

Ο Μηχανισμός Στήριξης της Ουκρανίας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2024, προβλέπει πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερή χρηματοδότηση – μέσω επιχορηγήσεων και δανείων – για την ανάκαμψη, την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της χώρας για την περίοδο 2024-2027.

Από το συνολικό ποσό, περισσότερα από 38 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που περιγράφονται στο Σχέδιο Ουκρανίας. Οι εκταμιεύσεις εξαρτώνται από την επίτευξη συγκεκριμένων δεικτών που ορίζονται στο σχέδιο.

Από την έναρξη ισχύος του μηχανισμού, έχουν ήδη εκταμιευθεί 6 δισ. ευρώ ως προκαταβολική χρηματοδότηση-γέφυρα, 1,89 δισ. ευρώ σε προχρηματοδότηση και έξι δόσεις ύψους περίπου 4,2, 4,1, 3,5, 3,2, 1,8 και 2,3 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Κατόπιν της αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 14 Απριλίου 2026, το Συμβούλιο κατέληξε ότι η Ουκρανία έχει υιοθετήσει με ικανοποιητικό τρόπο σειρά μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Ουκρανίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αφορούν τη δημόσια χρηματοοικονομική διαχείριση, το δικαστικό σύστημα, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρήματος, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη διαχείριση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, η Ουκρανία έχει προχωρήσει σε δράσεις στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της αγροδιατροφής, της διαχείρισης κρίσιμων πρώτων υλών, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της πράσινης μετάβασης και της περιβαλλοντικής προστασίας.