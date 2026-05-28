Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι επιδιώκουν να «γονατίσουν τη χώρα», μετά τις πρόσφατες εχθροπραξίες που αποτελούν τις σοβαρότερες από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου.

«Το τυφλό σχέδιο του εχθρού, μετά τον πόλεμο που επιβλήθηκε, τις οικονομικές πιέσεις, τις πολιτικές επιθέσεις και την προπαγάνδα, είναι να δημιουργήσει διχασμό και καταστροφή ώστε να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές ήττες του και να γονατίσει το έθνος», ανέφερε ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Το μήνυμα αυτό μεταδόθηκε με αφορμή την επέτειο του ιρανικού κοινοβουλίου, όπου ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν απηύθυνε για ακόμη μία φορά κάλεσμα για εθνική ενότητα και «συνοχή» μεταξύ των Ιρανών.

Η διαδοχή και η κατάσταση της υγείας του

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ηλικίας 56 ετών, διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στις 28 Φεβρουαρίου. Τα πλήγματα αυτά προκάλεσαν αντίποινα της Τεχεράνης σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης, που τραυματίστηκε στη διάρκεια των επιθέσεων, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε. Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Υγείας στις 25 Μαΐου, υπέστη «επιφανειακά τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στα πόδια».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει στις 13 Απριλίου ότι «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».