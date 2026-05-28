Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ στην Ελβετία μετά από επίθεση με μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης φώναξε «Αλλάχ Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Συναγερμός στην Ελβετία: Κινδύνεψαν και μαθητές

Μάλιστα κοντά στο σημείο βρισκόταν μια ομάδα μαθητών, με έναν δάσκαλο να σπεύδει να προστατεύσει τα παιδιά.

Η Βίντερτουρ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του καντονιού της Ζυρίχης. Ο σιδηροδρομικός της σταθμός είναι κόμβος μεταφορών και το αεροδρόμιο της Ζυρίχης είναι μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά.

Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από τον σταθμό, ο οποίος βρίσκεται περίπου 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πολλαπλά ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο. Σύμφωνα με εικόνες από το σημείο, έχει στηθεί προστατευτικό παραβάν για να καλυφθεί η περιοχή της επίθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8:30 το πρωί (τοπική ώρα). Βίντεο που φέρεται να καταγράφει την επίθεση δείχνει άνδρα να τρέχει στον δρόμο φωνάζοντας «Allahu Akbar», ενώ επιτίθεται με μαχαίρι και πολίτες να απομακρύνονται πανικόβλητοι.

Σύμφωνα με την ελβετική ειδησεογραφική υπηρεσία SRF, ένας άνδρας που περίμενε τρένο τραυματίστηκε στο μηρό.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν ο δράστης έχει συλληφθεί, ούτε η ακριβής κατάσταση της υγείας των τραυματιών, όπως μεταδίδει η Telegraph.