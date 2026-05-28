Μετά την Αστον Βίλα που κατέκτησε το Europa League την προηγούμενη εβδομάδα, σε χέρια αγγλικής ομάδας κατέληξε και το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σεζόν.

Η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε με 1-0 της Βαγιεκάνο στον τελικό της Λειψίας κάνοντας δικό της το Conference League ενώ εξασφάλισε και τη συμμετοχή της στο Europa League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Παράλληλα έγινε η τρίτη ομάδα από το Νησί (και το Λονδίνο) που φτάνει ως το τέλος της διαδρομής στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά τις Γουέστ Χαμ και Τσέλσι.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πρώτο μέρος υπήρξε διακοπή για περίπου τέσσερα λεπτά καθώς ένας οπαδός της Ράγιο χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Στο πρώτο μέρος το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να έχουν από μία καλή ευκαιρία με Ουνάι Λόπεθ και Μίτσελ αντίστοιχα. Στο δεύτερο όμως η Πάλας μπήκε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και στο 51′ κατάφερε να βρει το πολυπόθητο γκολ.

Ο Γουόρτον έκανε δυνατό σουτ, ο Μπατάγια απέκρουσε και ο Ματετά από κοντά έγραψε το 1-0. Στα επόμενα λεπτά η Πάλας κυριάρχησε και θα μπορούσε να έχει τελειώσει το ματς.

Το φάουλ όμως του Πίνο στο 56′ σταμάτησε στα δύο δοκάρια ενώ δύο λεπτά μετά ο Μπατάγια νίκησε σε τετ α τετ τον Ματετά.

Αφού έμεινε ζωντανή η Βαγιεκάνο στο ξέσπασμα της Πάλας, έψαξε την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν κατάφερε να τη βρει.

Είχε κάποιες στιγμές, όχι όμως μεγάλη ευκαιρία που θα ανησυχούσε την ομάδα του Ολιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος αποχωρεί από το κλαμπ με ένα ακόμα τρόπαιο μετά το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ που κατέκτησε πέρυσι.