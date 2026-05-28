Τραγωδία σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ηράκλεια Σερρών, όπου ένα δεκάχρονο αγόρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη νεκροψία νεκροτομή στον 10χρονο διαπιστώθηκαν ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν ο ανήλικος έπαιζε κοντά στον οικισμό το πρωί της Τετάρτης. Λίγο πριν από τις 12, εντοπίστηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσής του.

Ο 10χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας του ανήλικου για έκθεση σε κίνδυνο, καθώς και στη σύλληψη της 43χρονης ιδιοκτήτριας του σπιτιού, η οποία φέρεται να πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο μέσα από το νερό.