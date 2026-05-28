Η κουλτούρα των οπαδών της Ράγιο Βαγιεκάνο έγινε ξανά σημείο αναφοράς στην Ευρώπη, αυτή τη φορά μετά τον τελικό του Conference League απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας στη Λειψία, όπου η ισπανική ομάδα ηττήθηκε με 1-0.

Παρά την απογοήτευση για την απώλεια του τίτλου, οι φίλοι της Ράγιο είχαν ετοιμάσει μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση προς τους παίκτες κατά την προσέγγισή τους προς το πέταλο των οργανωμένων.

Ξεδιπλώνοντας ένα μεγάλο πανό, οι οπαδοί της ισπανικής ομάδας έστειλαν ένα μήνυμα που αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη σχέση τους με τον σύλλογο: «Δεν γνώρισα μεγαλύτερη νίκη από μία ήττα μαζί σου».

