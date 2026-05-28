Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άρχισαν να μαζεύονται, για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους, για τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία, στις αρχές Ιουνίου.

Με χαμόγελα και ευχάριστο κλίμα, οι διεθνείς μας δείχνουν για ακόμα μία φορά το πολύ όμορφο κλίμα που επικρατεί.

Το πρόγραμμα της γαλανόλευκης περιλαμβάνει απογευματινές προπονήσεις στις 18:00, με εξαίρεση το Σάββατο (30/5), λόγω του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν, όπου η προπόνηση της Εθνικής έχει οριστεί για τις 10:30 το πρωί.

Παράλληλα, την Πέμπτη (28/5) θα δημοσιευτεί στο επίσημο κανάλι της Εθνικής στο YouTube βίντεο με δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς από τη media day της ομάδας, όπου θα παρουσιαστούν οι στόχοι για τα δύο φιλικά και η γενικότερη εικόνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος

Επιθετικοί: Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας