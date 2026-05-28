Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο, με πρωταγωνιστή έναν ιερέα, προκαλώντας έκπληξη και έντονα σχόλια στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Mega, κάτοικοι του νησιού κατήγγειλαν ότι ο ιερέας, ο οποίος συμμετείχε στο πανηγύρι, φέρεται να προέβη σε πυροβολισμούς στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Μπαλωθιές σε πανηγύρι στην Ζάκυνθο: Δεν βρέθηκε το όπλο του παπά

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και την επόμενη ημέρα μετέβησαν στο σπίτι του ιερέα, όπου και προχώρησαν στη σύλληψή του. Παρά τις έρευνες που ακολούθησαν, το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβολούσε δεν εντοπίστηκε.

Μπαλωθιές σε πανηγύρι στην Ζάκυνθο: Αφέθηκε ελεύθερος ο παπάς – Θα γίνει δίκη

Μετά τη σύλληψή του, ο ιερέας αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Για το περιστατικό έχει ήδη οριστεί τακτική δικάσιμος, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος.