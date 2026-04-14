Αντί να ψάλλει το «Χριστός Ανέστη», 60χρονος ιερέας από χωριό του νομού Ηρακλείου πέρασε το Μεγάλο Σάββατο στα κρατητήρια, ύστερα από καταγγελία της 52χρονης εν διαστάσει συζύγου του για αυτοδικία και ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σύμφωνα με το cretalive.gr λίγες ώρες πριν την Ανάσταση και συνδέεται με διαμάχη για ένα κτήμα, το οποίο έχει μετατραπεί σε «μήλο της έριδος» ανάμεσα στους δύο πρώην συζύγους. Η 52χρονη υποστηρίζει ότι ο ιερέας, ο οποίος πλέον συζεί με άλλη σύντροφο, παραβιάζει το λουκέτο της περίφραξης του κτήματος και «κλέβει τα αυγά από τις κότες και κουνέλια». Κατά την ίδια, ο εν διαστάσει σύζυγος εξακολουθεί να της φέρεται προσβλητικά, με ύβρεις και απειλές, ακόμη και παρουσία των παιδιών τους, ενώ στο παρελθόν είχε ασκήσει βία σε βάρος της.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατέθεσαν και τα δύο παιδιά της οικογένειας, εκ των οποίων το ένα είναι ανήλικο. Το μεγαλύτερο παιδί ανέφερε, ότι πριν από περίπου ενάμιση χρόνο ο πατέρας του είχε χτυπήσει τη μητέρα τους στο στήθος και την είχε χαστουκίσει, προκειμένου –όπως υποστηρίζει– να την εξαναγκάσει να του μεταβιβάσει αυτοκίνητο και χωράφια. Το μικρότερο παιδί περιγράφει, ότι ο πατέρας του τον είχε χαστουκίσει με δύναμη, επειδή του είπε, πως δεν ήταν σωστό να τους εγκαταλείψει, ενώ εκείνος ήταν ακόμη ανήλικος και χρειαζόταν φροντίδα. Εμφανίζεται επίσης να αναφέρεται σε παλαιότερα περιστατικά βίας κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας.

Η καταγγελία της 52χρονης οδήγησε στη σύλληψη του ιερέα ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου. Κατά την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν τρία κυνηγετικά όπλα με ληγμένες άδειες, αεροβόλα, φυσίγγια, κάλυκες, κροτίδες, κρητικά μαχαίρια και διάφορα άλλα αντικείμενα. Μεταξύ αυτών υπήρχαν πετρώδη κομμάτια παλαιάς περιόδου, ένα οστεοφυλάκιο με λείψανα Αγίων και δύο παλιές εικόνες χριστιανικών αναπαραστάσεων, τα οποία θα εξεταστούν από τις Αρχές για την αξία και προέλευσή τους.

Οι κατηγορίες και η επόμενη μέρα

Σε βάρος του 60χρονου ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για αυτοδικία, ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς και για παραβάσεις σχετικές με τα όπλα και τις κροτίδες.

Ο ιερέας, που αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι το κτήμα είναι δικό του και ότι εκείνος εγκατέστησε τα οικόσιτα ζώα, τα οποία συνεχίζει να φροντίζει. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, ωστόσο η εκδίκαση αναβλήθηκε για τον προσεχή Ιούνιο.

Μέχρι τότε, στον 60χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι να μην προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων την εν διαστάσει σύζυγό του και να απέχει από κάθε μορφή επικοινωνίας μαζί της.