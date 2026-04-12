Το βράδυ της Ανάστασης σε πολλές περιοχές της χώρας δεν έλειψαν τα απρόοπτα, πέρα από τα καθιερωμένα βεγγαλικά και πυροτεχνήματα. Σε χωριά της Μαγνησίας και της Εύβοιας, η αναστάσιμη λειτουργία σημαδεύτηκε από μικρά περιστατικά που προκάλεσαν στιγμιαία αμηχανία αλλά και χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Στα Κανάλια Μαγνησίας, ο ιερέας διέκοψε αιφνιδιαστικά τη λειτουργία προκειμένου να απευθυνθεί με έντονο ύφος σε ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο του ναού. Οι νεαροί ετοιμάζονταν να ανάψουν πυροτεχνήματα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδρασή του.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο ιερέας επενέβη επειδή σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται γηροκομείο, επισημαίνοντας ότι οι δυνατοί κρότοι προκαλούν φόβο και αναστάτωση στους ηλικιωμένους. Η παρατήρησή του προκάλεσε στιγμιαία παύση και αμηχανία στο εκκλησίασμα, καθώς η ακολουθία διακόπηκε λίγο πριν το «Χριστός Ανέστη».

Ωστόσο, η επισήμανση έγινε κατανοητή από τους περισσότερους πιστούς, αναδεικνύοντας την ανάγκη για σεβασμό και προσοχή απέναντι σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Λίγο αργότερα, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε σε πιο ήρεμο και συγκρατημένο κλίμα.

Απρόοπτο και στην Εύβοια

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Κριεζών στην Εύβοια, ο ιερέας αντιμετώπισε ένα διαφορετικό περιστατικό τη στιγμή που ετοιμαζόταν να μοιράσει το Άγιο Φως στους πιστούς. Όπως αναφέρει το evima.gr, καθώς οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να πλησιάσουν, μέσα στη φασαρία έσβησε η λαμπάδα που κρατούσε.

Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αμηχανία, καθώς όλοι περίμεναν να λάβουν το Άγιο Φως. Με ψυχραιμία, ο ιερέας επέστρεψε στο ιερό, άναψε εκ νέου το κερί και συνέχισε τη διαδικασία, επαναφέροντας την ηρεμία στην τελετή.