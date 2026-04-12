Η φετινή Ανάσταση στον Νέο Κόσμο κύλησε διαφορετικά, με το «Χριστός Ανέστη» να συνοδεύεται μόνο από φωτοβολίδες στον ουρανό και λίγες μικρές κροτίδες. Οι πιστοί στον ιερό ναό της Ανάληψης γιόρτασαν σε κλίμα ηρεμίας, χωρίς τα καθιερωμένα βαρελότα και τις βόμβες μολότοφ που συνήθως σημαδεύουν τη νύχτα της Ανάστασης.

Η παρουσία των ΜΑΤ ήταν έντονη, καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή. Από νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11.4.26), αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες είχαν ακροβολιστεί πέριξ της οδού Λαγουμιτζή, πραγματοποιώντας ελέγχους σε σακίδια και προσωπικά αντικείμενα.

Η εικόνα ήταν ασυνήθιστη: ανάμεσα στους πιστούς κινούνταν διμοιρίες των ΜΑΤ, ενώ περιπολικά βρίσκονταν σταθμευμένα γύρω από τον ναό. Η αστυνομική επιτήρηση στόχευε στην αποτροπή επεισοδίων και στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν σακίδια που περιείχαν μολότοφ. Πραγματοποιήθηκαν επτά προσαγωγές, εκ των οποίων τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Έτσι, το φετινό «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε σε ένα διαφορετικό σκηνικό, με ουρανό γεμάτο φωτοβολίδες και χωρίς τα επικίνδυνα αυτοσχέδια εκρηκτικά τωνπροηγούμενων ετών.