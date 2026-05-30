Με σαφή δομή και κάλυψη μεγάλου μέρους της εξεταστέας ύλης χαρακτηρίζονται τα φετινά θέματα των Πανελλαδικών 2026 στα Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τον σχολιασμό της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ).

Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, τα θέματα καλύπτουν ευρύ φάσμα γνώσεων, περιλαμβάνοντας ασκήσεις σχετικές με την πειθώ, τον τίτλο, την ανάπτυξη παραγράφου, τις αντώνυμες λέξεις στο μη λογοτεχνικό κείμενο, καθώς και ρηματικά πρόσωπα, εγκλίσεις και σχήματα λόγου στο λογοτεχνικό κείμενο.

Σύμφωνα με τον σχολιασμό, όλα τα ερωτήματα, παρότι απαιτητικά, είναι διατυπωμένα με σαφήνεια, διευκολύνοντας τους υποψηφίους να κατανοήσουν πλήρως το περιεχόμενο των ζητουμένων.

Στο θέμα της παραγωγής λόγου (Α3), οι μαθητές κλήθηκαν να συντάξουν άρθρο για σχολική εφημερίδα, αναλύοντας τα εφόδια που χρειάζονται οι νέοι άνθρωποι για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Το ερώτημα χαρακτηρίζεται σαφές, ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν ιδέες από προσωπικές εμπειρίες και την καθημερινή ζωή.

Όπως σημειώνεται, το μη λογοτεχνικό κείμενο – μια συνέντευξη – είναι αρκετά εκτενές, ενώ οι ασκήσεις που αφορούν το ποίημα ενδέχεται να δυσκολέψουν ορισμένους μαθητές λόγω της απαιτητικότητάς τους.

Η ΟΕΦΕ ολοκληρώνει τον σχολιασμό της εκφράζοντας ευχές για καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους των φετινών εξετάσεων.

Πανελλήνιες 2026 – ΕΠΑΛ: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά

Με θέμα το κυνήγι των ονείρων και την εκπλήρωσή τους στον σύγχρονο κόσμο ολοκληρώθηκε σήμερα, Σάββατο, η πρώτη ημέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Οι μαθητές κλήθηκαν, πέραν των ασκήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, να συντάξουν ένα άρθρο 200-250 λέξεων για την εφημερίδα του σχολείου τους, με θέμα τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος ώστε να πραγματοποιήσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Αφορμή αποτέλεσε ένα διασκευασμένο κείμενο από συνέντευξη του συγγραφέα του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο;», Ντέιβιντ Χολάντερ.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν σε ένα ενιαίο κείμενο 100-150 λέξεων τις σκέψεις τους για το όνειρο που θα μπορούσε να εμπνεύσει τη σημερινή νεολαία, με αφορμή το ποίημα της Μαρίας Σκουρολιάκου «Ζωγραφίζω» (2021). Στο κείμενό τους έπρεπε να ενσωματώσουν αναφορές στα σημεία του ποιήματος που δικαιολογούν τις απόψεις τους.

