Πρεμιέρα σήμερα (29/5) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων να εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Για βατά και κατανοητά ερωτήματα κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.

«Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευ. Παπανούτσου. Και τα δύο κείμενα είναι κατανοητά, ενώ οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα δοκίμια του Ευ. Παπανούτσου, αποσπάσματα των οποίων περιλαμβάνονται και στα σχολικά βιβλία.

Το λογοτεχνικό κείμενο (κείμενο 3) ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρίκο και συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα. Τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι όλα απολύτως κατανοητά και βατά για τον υποψήφιο που προετοιμάζεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας από την Α΄ Λυκείου» σχολιάζει η Ομοσπονδία.

«Εύκολο θέμα, δεν προκάλεσε άγχος»

«Ήταν για να γράψουμε στη σχολική εφημερίδα, να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί» ανέφερε μια κοπέλα που βγήκε από το εξεταστικό κέντρο.

«Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο το οποίο ελπίζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Έλεγα ότι θα πέσει η μοναξιά ή η τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω και γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου για τη σχολή το οποίο ήθελα να περάσω. Αλλά νομίζω ότι φέτος έχω πάρει μια χαρά βαθμό. […] Δεν ένιωθα άγχος, εντάξει, πολύ λίγο. Πάμε για τα επόμενα. Ευελπίδων Στρατιωτική Σχολή στοχεύω» προσέθεσε.