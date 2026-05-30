Με το κωδικό όνομα «Επιχείρηση Θερισμός» η ΔΑΟΕ, γνωστή ως το ελληνικό FBI, αποκαλύπτει και χτυπά τη χρόνια δράση του οργανωμένου εγκλήματος στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογραφική ανάλυση στοιχείων της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία τους τελευταίους έξι μήνες έχει καταφέρει να εξαρθρώσει πέντε εγκληματικές ομάδες, που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη έως τη βόρεια Ελλάδα, αποκαλύπτει την έντονη και σε βάθος χρόνου εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας, που καμιά σχέση δεν έχει με τον αγροτικό κόσμο, στην παράνομη απομύζηση ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι φάκελοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος καταδεικνύουν αφενός ότι η δράση του οργανωμένου εγκλήματος χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018, σε μία ακόμα ένδειξη της διαχρονικότητας των προβλημάτων στον χώρο των αγροτικών επιδοτήσεων, και αφετέρου καταρρίπτουν την εικόνα που είχε κυριαρχήσει, ότι οι απάτες διαπράττονταν πρωτίστως από γεωργούς και κτηνοτρόφους με πολιτικές διασυνδέσεις.

«Θερισμός» με περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους

Οι επιχειρήσεις της ΔΑΟΕ έχουν λάβει την κωδική ονομασία «Θερισμός», είχαν ξεκινήσει με εντολή της σημερινής πολιτικής ηγεσίας πολύ πριν έρθει στη δημοσιότητα η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, και οι αριθμοί εντυπωσιάζουν.

Οι κατηγορούμενοι για εμπλοκή στις πέντε υποθέσεις που διαλεύκανε το «ελληνικό FBI» ανέρχονται σε 1.151. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι και περίπου 40 κρατήθηκαν προσωρινά και έκτοτε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ζημία από τη δράση των πέντε εγκληματικών ομάδων δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα με απόλυτη ακρίβεια, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, όμως εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ.

«Εδώ δεν μιλάμε για μεμονωμένες “μικρές” υποθέσεις. Και αυτές υπάρχουν, προφανώς, και δεκάδες καταχραστές έχουν ήδη καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη, ή είναι υπόδικοι», ανέφερε κυβερνητική πηγή που έχει γνώση της όλης προσπάθειας εξυγίανσης του μηχανισμού χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων, αναφερόμενος στα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο διάφορων ερευνών ανά την Ελλάδα.

«Σε αυτές τις πέντε περιπτώσεις όμως», συνέχισε η ίδια πηγή, «βλέπουμε οργανωμένες ομάδες, με διακριτούς ρόλους, διαβάθμιση, πολυετή δράση. Είναι μία πολύ διαφορετική και σημαντική πτυχή της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, που γενικά δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό».

Οι modi operandi

Από την εξέταση των πέντε μεγάλων υποθέσεων προκύπτουν κοινοί τρόποι δράσης. Οι εγκληματικές ομάδες εντόπιζαν αγροτεμάχια που είχαν μεν δικαιώματα επί των επιδοτήσεων για καλλιέργειες και βοσκοπότια όμως δεν είχαν δηλωθεί από άλλους αιτούντες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για εκτάσεις που ανήκαν σε ανυποψίαστους πολίτες, σε θανόντες, ακόμα και στο Δημόσιο.

Στη συνέχεια, ηγετικά μέλη της εκάστοτε εγκληματικής οργάνωσης ή μέλη με λογιστικές γνώσεις καταχώριζαν τα γήπεδα στη δήλωση ακίνητης περιουσίας συνεργατών ή συγγενών τους, οι οποίοι εμφανίζονταν τάχα ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές. Με αυτό το πλαστό αποδεικτικό κυριότητας υποβάλλονταν δηλώσεις για ενισχύσεις. Οι εγγραφές των γηπέδων στο Ε9 των δήθεν ιδιοκτητών διαγράφονταν λίγο αργότερα, σε μία προσπάθεια να σβηστούν τα ίχνη της απάτης.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, μάλιστα, ότι δράστες που εμφανίστηκαν ως ιδιοκτήτες βοσκοτόπων φρόντιζαν να «φουσκώνουν» και το μέγεθος των κοπαδιών τους, επιζητώντας ακόμα μεγαλύτερα οφέλη.

Σε δύο περιπτώσεις οι εγκληματικές ομάδες υποστηρίζονταν από στελέχη Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, τα οποία λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ παραγωγών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.