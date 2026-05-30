Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27, δίνοντας λεπτομέρειες για τη διαδικασία ανανέωσης των κατόχων της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας, ενόψει της νέας χρονιάς, καθώς και στις σχετικές προθεσμίες και διαδικασίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας οι οποίοι είχαν 13 παρουσίες και κάτω την αγωνιστική περίοδο 2025-26 και δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους την 1η περίοδο για τη σεζόν 2026-27, ότι ύστερα από πολλά αιτήματα των φιλάθλων μας για διατήρηση των θέσεων τους με την αξία του 2ου πίνακα τιμών, κατ’ εξαίρεση και μόνο για την φετινή χρονιά, όσοι επιθυμούν, θα μπορούν να ανανεώσουν την θέση τους με τις τιμές του 2ου πίνακα έως το τέλος της 1ης περιόδου (Πέμπτη 4/6 στις 15:00) στο www.olympiacos.org.

Οι ανωτέρω φίλαθλοι δεν θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στην 2η περίοδο.