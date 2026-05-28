Βρετανία και Πολωνία έκαναν ένα ακόμη βήμα προς τη στενότερη αμυντική σύμπλευση της Ευρώπης απέναντι στη ρωσική απειλή, υπογράφοντας στο Λονδίνο νέα διμερή συμφωνία άμυνας και ασφάλειας, κίνηση που εντάσσεται ταυτόχρονα στις προσπάθειες του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να ενισχύσει τους δεσμούς με την ΕΕ. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναζητούν ισχυρότερους μηχανισμούς συνεργασίας, το Λονδίνο και η Βαρσοβία επιχειρούν να ενισχύσουν το κοινό τους αποτύπωμα στην ασφάλεια της ηπείρου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στρατηγικής εγρήγορσης προς τη Μόσχα.

Η συμφωνία υπεγράφη στο Λονδίνο από τον Στάρμερ και τον πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ και χαρακτηρίζεται από τις δύο πλευρές ως σημαντική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή άμυνα. Περιλαμβάνει ενίσχυση της συνεργασίας στην προστασία των συνόρων, στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, στην κυβερνοασφάλεια και στην αμυντική βιομηχανία, καθώς και σαφείς προβλέψεις για στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση απειλής. Η Πολωνία, που έχει αναδειχθεί σε βασικό κόμβο μεταφοράς στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, έχει επανειλημμένα καταγγείλει αύξηση υβριδικών επιθέσεων, κυβερνοεπιθέσεων και επιχειρήσεων παραπληροφόρησης που αποδίδει στη Μόσχα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Τσέζαρι Τόμτσικ, υφυπουργός Αμυνας της Πολωνίας, δημοσίευσε βίντεο με τους δύο ηγέτες να ποζάρουν μαζί μετά την υπογραφή της συμφωνίας, γράφοντας: «Η Ιστορία ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας».

Για τον Στάρμερ, η συμφωνία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής επαναπροσέγγισης με την Ευρώπη και αποκατάστασης των δεσμών που δοκιμάστηκαν μετά το δημοψήφισμα του 2016 και το Brexit. Το Λονδίνο έχει ήδη προχωρήσει σε αντίστοιχες συμφωνίες με τη Γαλλία και τη Γερμανία, επιδιώκοντας να ενισχύσει τον ρόλο του στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η Πολωνία, που με τη νέα συνθήκη ενισχύει περαιτέρω τη θέση της, υπέγραψε το 2025 αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία κι εργάζεται για παρόμοια συνθήκη με τη Γερμανία.

Αφότου η κυβέρνηση Τραμπ απαίτησε από την Ευρώπη να κάνει περισσότερα για τη δική της προστασία – θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τη συνοχή της συμμαχίας του ΝΑΤΟ – τόσο η Βρετανία όσο και η Πολωνία επιδίωξαν να συνάψουν αμυντικές συμφωνίες με άλλες χώρες.